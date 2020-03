Antonella Elia ha ammesso al Grande Fratello Vip di aver compreso quali sono stati i suoi errori con la mamma Paola

Antonella Elia è senza dubbio una delle protagoniste di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex ragazza di Non è la Rai ha colpito il pubblico non solo per il suo forte carattere, che spesso è stato causa di discussioni all’interno della casa più spiata d’Italia, ma anche per il suo doloroso passato.

Durante la diretta di mercoledì scorso, Antonella ha ricevuto una sorpresa da Paola, la donna che l’ha cresciuta dopo la scomparsa dei suoi genitori e che lei considera come una madre. La donna ha confermato ad Antonella che qualsiasi accada, lei sarà sempre al suo fianco, pronta a sostenerla. Queste parole hanno travolto la Elia, che ha finalmente compreso che spesso ha perso del tempo inutilmente, non parlando a Paola per motivi futili.

“Dalla scorsa puntata mi sono finalmente resa conto che non bisogna sprecare nessun momento, ma rendere i nostri giorni meravigliosi” ha riflettuto Antonella Elia al Grande Fratello Vip. “Ho capito i miei errori, ho sbagliato. Sono stata una persona irragionevole” ha proseguito la concorrente di Alfonso Signorini. “Da questo momento metterò da parte tutto, darò retta solo al mio cuore” ha concluso.

Grane Fratello Vip | Antonella Elia si mette alla prova: “ Te lo dimostrerò”

Antonella Elia, recentemente è stata protagonista di un retroscena di Simona Ventura, ha compreso tutti i suoi sbagli in passato nei confronti di sua madre Paola. Comprendendo di non averle mai dimostrato tutto l’amore che prova per lei.

La protagonista del GF Vip 2020 ha finalmente capito che non c’è tempo da perdere, visto anche il difficile momento che stiamo vivendo, e ha deciso che non appena finirà quest’esperienza televisiva passerà “all’azione”.

“Ti ringrazio Paola, per tutto quello che fai ed hai fatto per me” ha esclamato Antonella Elia al GF Vip. “Ti ho voluta bene dal primo giorno che ti ho vista e te ne vorrò per sempre” ha proseguito la showgirl. “Ti prometto che d’ora in poi farò di tutto per dimostrarti quanto io tenga a te” ha concluso Antonella.

Antonella Elia ha mostrato un lato inedito di sé, completamente diverso da quello a cui ci ha abituato a vedere con i continui scontri con Fernanda Lessa. E il pubblico del Grande Fratello Vip sembra decisamente apprezzare. Che questa nuova “Antonella” la porti alla vittoria?