GF Vip | Simona Ventura ha svelato un retroscena su Antonella Elia, attualmente impegnata nel reality show di Alfonso Signorini

Antonella Elia è il personaggio più discusso di questa quarta edizione del GF Vip. Ciò, in maniera inevitabile, la rende senza dubbio la protagonista assoluta del reality show di Alfonso Signorini e non stupisce che sul suo conto spesso si esprimano non solo i telespettatori ma anche i personaggi del piccolo schermo. Tra questi, ovviamente, non poteva mancare Simona Ventura che ha avuto Antonella non solo come concorrente dell’Isola dei Famosi, ma ci ha anche lavorato ad una trasmissione in onda negli anni 90, Cuori e Denari.

“Quella trasmissione è stata un disastro, non facevamo altro che litigare” ha rivelato la conduttrice tra le pagine del settimanale Chi. “Lei, quando vuole, sa essere molto cattiva ed aggressiva” ha proseguito Super Simo. “Mi ha chiesto scusa dopo due anni” ha concluso.

Simona Ventura ha commentato Antonella Elia del GF Vip, confermando, in un certo senso, il parere che il pubblico del piccolo schermo sembra avere nei suoi confronti. Nonostante l’abbia salvata due volte durante il corso delle nominations.

Leggi anche:

Paolo Ciavarro | Clizia Incorvaia dopo il GF Vip: “Mi tatuo il suo nome”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Simona Ventura si ricrede su Antonella Elia al GF Vip? “E’ un passo avanti”

Simona Ventura, che di recente ha smentito la conduzione dell’Isola dei Famosi, è sembrata avere dei ripensamenti su Antonella Elia al GF Vip, commentando alcuni momenti andati in onda che riguardano l’ex ragazza di Non è la Rai.

“Nell’ultima puntata andata in onda, ha rivelato di vergognarsi per la persona che è” ha piegato la conduttrice. “Mi ha fatto tenerezza, vuol dire che in fondo se ne rende conto anche lei” ha proseguito. “E’ sicuramente un passo avanti”.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip | Fidanzata di Licia Nunez contro Ursula: “Cornuta!” | Lei sbotta

Antonella, che ha avuto un forte scontro con Fernanda Lessa al Grande Fratello Vip, come i più informati ricorderanno bene, prese parte anche all‘Isola dei Famosi di Simona Ventura e la conduttrice ha voluto ricordare proprio quel momento tra le pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini. “Antonella è sempre stata questa” ha chiarito la conduttrice. “Io questa sua aggressività l’ho sempre percepita” ha concluso.

Leggi anche:

GF Vip | Rita Rusic stronca Aristide Malnati in finale: “Svenuta”

Sarà forse il suo forte passato ad aver reso l’ex ragazza di Non è la Rai così suscettibile nei confronti delle altre persone?