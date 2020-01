Simona Ventura condurrà l’Isola 2020? Ecco cosa ne pensa lei

Simona Ventura all’Isola 2020 potrebbe dare una sferzata d’energia a un programma che ha subito un durissimo contraccolpo di ascolti durante l’ultima edizione. Ne era sicuro Roberto D’Agostino, che però ha scatenato la reazione un po’ acida della Ventura: super Simo ha messo le cose in chiaro.

L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stata memorabile, ma per ragioni molto lontane dalla qualità del programma o dal carisma dei suoi protagonisti. L’edizione 2019 dell’Isola sarà senza dubbio ricordata per il Caso Fogli scatenato dalle illazioni di Fabrizio Corona.

La questione fece calare vertiginosamente il gradimento del pubblico e ha indotto Alessia Marcuzzi a prendere la decisione di non condurre un’altra edizione del reality.

Da quando si è diffusa la notizia dell’addio della Marcuzzi da più parti si sono levate voci in merito alla prossima conduttrice del programma di Canale 5. Tra le probabili candidate è spuntato il nome di Simona Ventura, che però ha fatto sapere (senza mezzi termini) di non aver assolutamente voglia di tornare in Mediaset.

Simona Ventura all’Isola 2020: “Ho altro a cui pensare”

Per quanto Mediaset abbia rappresentato per lei un porto sicuro da cui far ripartire la carriera dopo un periodo difficile, Simona Ventura sembra essere ben felice di aver lasciato l’azienda di Piersilvio Berlusconi, lasciando intendere che, per quanto l’esperienza i Mediaset le sia servita e sia stata piacevole, il suo obiettivo finale era tornare a lavorare in Rai.

E’ quello che Simona ha scritto a chiare lettere sui social, rispondendo a un pungente messaggio di Roberto D’Agostino che, dalle colonne di Dagospia ipotizzava che Simona fosse sul punto di tornare in Mediaset per salvare un programma di cui ha fatto letteralmente la fortuna.

Simona ha Twittato: “Ahahhaha che simpatici buontemponi! Se non si fosse capito lavoro in RAI e ho altro a cui pensare. Buon lavoro a chiunque lo condurrà! E’ un bellissimo programma!”

In che senso Simona avrebbe altro a cui pensare? Super Simo si riferiva al fatto che Dagospia avesse ipotizzato una sua “agitazione” in merito alla “successione al trono” dell’Isola, mentre Simona ha sottolineato di non essere più minimamente interessata alle vicende interne all’azienda.

Stando così le cose, prenderebbe sempre più corpo l’idea che sia Ilary Blasi a prendere il timone dell’Isola dei Famosi 2020. Nonostante avesse affermato di non voler più tornare a condurre reality, la Blasi potrebbe essere stata incaricata da Piersilvio Berlusconi di riportare agli antichi fasti un format che con l’andare delle edizioni ha perso sempre di più l’affetto del pubblico.

Ilary riuscirà nella sua impresa? Di certo avrà il supporto morale di Super Simo e quello più pratico di Silvia Toffanin, la Lady Berlusconi che, fa sapere D’Agostino, si serve della stessa agenzia della Blasi ed è una delle migliori amiche della “Capitana”.

