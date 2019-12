Verissimo |Silvia Toffanin e Berlusconi sposi in segreto – VIDEO

Verissimo | Silvia Toffafin e Pier Silvio Berlusconi si sono sposati in gran segreto negli scorsi mesi

La conduttrice di Verissimo sarebbe convolata a nozze in grande segreto! A dare la notizia, che non è ancora stata confermata o smentita dai diretti interessati, ci ha pensato il settimanale Nuovo. Secondo la rivista, Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sono sposati in greto. La notizia, qualora dovesse rivelarsi vera, non stupirebbe tantissimo i fan della conduttrice. Il motivo? Silvia Toffanin e Berlusconi sono sempre stati due persone molto riservate e la scelta di sposarsi in segreto, senza annunciarlo pubblicamente, sarebbe la scelta più ovvia per non attirare l’attenzione dei mass media nei loro confronti. Non ci resta che attendere ulteriori conferme o smentite dai diretti interessati. Anche se, la notizia delle nozze tra i due, non sarebbe altro che il coronamento di un sogno d’amore tra i due.

