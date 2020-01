Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, crisi in atto? – Video

Secondo oil settimanale ‘Chi’ il fatto che Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo non si facciano più vedere insieme indica una nuova bufera nella coppia

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono abituati ai tormentoni, anche quelli sulla loro vita privata. E secondo il settimanale ‘Chi’ il 2020 non sarebbe cominciato sotto buoni auspici per la coppia. Anzi, parla aperta,mente di crisi: “Pare che i fulmini siano caduti nuovamente sulla coppia formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Da tempo la coppia non appare insieme unita come avvenne dopo la riconciliazione”.

In realtà prove concrete non ce ne sono. Però la rivista diretta da Alfonso Signorini ha notato che l’ultima apparizione in pubblico insieme risale a fine novembre, quando Lady Tata è stata ospite nello show di Rai 1 condotto dal compagno e da Vanessa Incontrada. Da allora più nulla, almeno non in coppia. E allora dopo la crisi del 2018, siamo di fronte ad un a nuova bufera?