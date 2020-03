Amici 19 | Maurizio Costanzo ha bocciato Alessandra Celentano nel talent di Maria De Filippi, ma ha anche contestualizzato il suo atteggiamento all’interno di un contesto televisivo

Amici 19 è nell’occhio del ciclone. Per un motivo o per un altro, infatti, il talent show di Maria De Filippi è costantemente al centro della polemica. Di recente, anche Maurizio Costanzo ha voluto dire la sua in merito a quanto sta accadendo nella scuola dei talenti di canale 5, in particolar modo focalizzandosi sull’atteggiamento di Alessandra Celentano.

“Vedere due donne che litigano non è mai un bello spettacolo” ha premesso Costanzo, facendo riferimento alla discussione tra l’insegnante di danza e il giudice Vanessa Incontrada. “Non è un bell’esempio per il pubblico che segue il programma da casa” ha proseguito. “Quel momento è stato visto da tantissimi giovani e non va bene insegnare loro l’intolleranza nei confronti del prossimo” ha continuato il marito di Maria De Filippi. “La critica non deve diventare un motivo di scontro, ma un momento per crescere e migliorare” ha concluso Costanzo tra le pagine di Nuovo Tv.

Maurizio Costanzo ha bocciato Alessandra Celentano ad Amici 19, ma facendo poi alcune considerazioni che non vanno assolutamente tralasciate.

Leggi anche:

Amici 19 | Valentin risponde alle accuse di omofobia: “Sono me stesso”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Amici 19 | Maurizio Costanzo difende il talent: “Le dinamiche sono queste”

Maurizio Costanzo ha fatto notare al pubblico, che non ha reagito bene di fronte al crollo di Javier Rojas ad Amici di Maria De Filippi, che bisogna contestualizzare il tutto. In quanto la scuola di talenti di canale 5 rimane pur sempre un programma televisivo con lo scopo di intrattenere il pubblico del piccolo schermo.

Leggi anche:

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati? | Parlano gli amici

“Bisogna però ricordare che le dinamiche del programma sono anche queste” ha chiarito il marito di Maria De Filippi su Amici 19, che di recente lo show è stato stroncato ad un ex insegnante. “Ad Alessandra capita spesso di scontrarsi con i suoi colleghi, com’è accaduto con Cannito qualche settimana fa, dopo di tutto fa parte di lei” ha concluso sull’insegnante di danza classica.

Leggi anche:

Coronavirus | Ad Amici 19 si violano le regole? Parla la produzione

Il pubblico del piccolo schermo sembra pensarla nella stessa maniera, soprattutto nei confronti di Alessandra Celentano ad Amici, ma proprio non riesce a capire l’atteggiamento della produzione e degli autori nei confronti del ballerino Nicolai. Da molti ritenuto il “protetto” di quest’edizione.