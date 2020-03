GF Vip | Fernanda Lessa, durante un faccia a faccia, ha minacciato la sua acerrima nemica Antonella Elia. Alfonso Signorini è subito intervenuto

Non poteva mancare, nel corso della diretta di questa sera del GF Vip, l’atteso confronto tra Antonella Elia e la modella Fernanda Lessa.

Come prevedibile, il confronto tra le due è andato ben oltre, diventando un vero e proprio scontro. Che cosa è successo? La bella modella brasiliana ha consigliato all’ex ragazza di Non è la Rai di farsi curare da uno psichiatra e non da uno psicologo, visto che lei ha rivelato che da qualche tempo sostiene delle sedute di questo tipo. Antonella ha replicato che non crede che accetterà il suo consiglio, visto che con lei lo psichiatra non ha fatto un buon lavoro.

“Veramente sì, gli psichiatri mi hanno aiutata molto. Non mi conoscevi come ero prima” ha premesso la Lessa. “Ah, molto bene” ha commentato incredula Antonella. “Se mi avessi conosciuta prima, ora non saresti stata viva” ha concluso Fernanda.

Fernanda Lessa ha minacciato Antonella Elia al GF Vip di fronte ad un incredulo Alfonso Signorini.

GF Vip | Alfonso Signorini bacchetta Fernanda Lessa e Antonella Elia: “Non va bene”

Alfonso Signorini, che poco prima aveva mostrato il video messaggio di Adriana Volpe ai concorrenti del Grande Fratello Vip, ha subito bacchettato Fernanda Lessa non avendo apprezzato la minaccia fatta alla sua nemica amatissima in prima serata su canale 5.

“Fernanda no, le minacce non vanno bene” è intervenuto il padrone di casa, che in un primo momento non aveva fatto caso alle parole della modella, ma Antonella gliele subito girate.

“Antonella c’è n’è anche per te” ha poi esordito Alfonso Signorini ad Antonella Elia al GF Vip, che poco prima della diretta Fernanda Lessa ha mostrato i lividi che si è procurata durante la loro lite. “Nemmeno andare in terapia deve essere qualcosa di cui vergognarsi. Chi ha bisogno, è giusto che ci vada. Anche io seguo una cura di questo tipo” ha fatto notare il conduttore.

Purtroppo sembra che le due non andranno mai d’accordo durante il percorso della loro vita, a prescindere dalle dinamiche del Grande Fratello Vip.