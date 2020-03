Antonella Elia teme i personaggi forti del Grande Fratello Vip? Valeria Marini ha insinuato il dubbio tra il pubblico di Alfonso Signorini

Valeria Marini, recentemente intervistata dal settimanale Chi, ha insinuato il dubbio nei telespettatori del Grande Fratello Vip. Ovviamente su chi, o cosa, se non su Antonella Elia, la sua acerrima rivela in questa quarta edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Che cosa ha rivelato la showgirl più stellare del piccolo schermo degli italiani? Valeriona nazionale ha osservato che l’ex ragazza di Non è la Rai ha litigato, non solo con lei, ma con tutte le personalità più forti della casa, evitando di scontrarsi con tutti quei concorrenti più pacati e che sono passati un po’ in secondo piano agli occhi del pubblico di canale 5.

Che Valeria Marini abbia voluto insinuare che Antonella Elia tema i concorrenti del Grande Fratello Vip per concorrere alla vittoria finale?

Leggi anche:

GF Vip | Rissa Antonella e Fernanda | Paolo Ciavarro: “Che cosa ridicola!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Antonella Elia al GF Vip | Valeria Marini protesta: “Mi ha denigrata!”

Valeria Marini, che pare non essersi sottoposta al tampone come invece aveva sostenuto al GF Vip, ha raccontato della sua, sicuramente non bella, esperienza con Antonella all’interno della casa più spiata. La showgirl del bagaglino ha rivelato che la Elia le avrebbe reso impossibile la vita all’interno del reality show di canale 5, non permettendole di vivere a pieno, per la seconda volta, quest’esperienza televisiva a causa dei continui scontri.

Leggi anche:

Zequila squalificato dal GF Vip? | Frasi contro Antonella Elia

“Per tutto il tempo non ha fatto altro che denigrami e darmi addosso” ha esordito Valeria Marini contro Antonella Elia al GF Vip. “Ha reso impossibile la mia convivenza all’interno della casa più spiata d’Italia, lo hanno visto tutti” ha concluso.

Anche se domenica scorsa è stata smascherata da Barbara d’Urso a Live. In quanto aveva sostenuto di non voler più in alcun modo parlare dell’ex ragazza di Non è la Rai per poi inviare alla produzione del programma un video che raccoglieva tutte le “migliori” liti tra loro due. “Mi è stato inviato dai miei fan” si è poi giustificata la showgirl di canale 5.

Leggi anche:

GF Vip | Licia Nunez contro Sossio Aruta: “E’ tutta colpa sua!”

Intanto, non appena uscita dalla casa, la showgirl ha dato vita ad una raccolta fondi per contrastare l’emergenza sanitaria in Italia a causa del coronavirus. Un gesto che, nonostante tutto, le fa onore.