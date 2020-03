Imperfezioni del viso | Scopri i rimedi naturali efficaci

Le imperfezioni del viso interessano tantissime donne, si possono manifestare per diversi motivi, ma ci sono dei rimedi naturali efficaci. Scopriamo quali. Tante donne hanno il viso macchiato, con qualche brufolo di troppo, punti neri e piccole rughe, non sempre si deve ricorrere a prodotti aggressivi o al make up per rimediare. Eppur vero che queste imperfezioni, possono rovinare la bellezza del viso, ma non bisogna preoccuparsi perchè ci sono alcuni rimedi naturali che possono nascondere qualche difetto dal viso. Le imperfezioni più frequenti sono brufoli e le macchie scure che possono insorgere per diversi motivi come gli scompensi alimentari o l’esposizione ai raggi solari. Noi di Chedonna.it vi elenchiamo alcuni rimedi naturali efficaci per contrastare le imperfezioni del viso.

Rimedi naturali per le imperfezioni del viso

Le imperfezioni del viso possono essere davvero tantissime: punti neri, acne, brufoli, rughe, che si possono formare per diversi motivi, le cause più comune sono:

produzione eccessiva di sebo

alimentazione squilibrata

problemi ormonali

scarsa pulizia del viso

esposizione solare

predisposizione genetica

utilizzo di prodotti aggressivi per la pelle del viso

stress eccessivo

Valutiamo in dettaglio i rimedi naturali per ogni imperfezione.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

1.Macchie scure

Le macchie scure del viso sono frequenti in tante donne per diversi motivi:

esposizione al sole

gravidanze

scompensi alimentari

menopausa

L’acqua ossigenata è un rimedio valido, basta diluire 20 cl di acqua ossigenata in 5 cl di acqua, poi immergete un dischetto struccante e tamponate sul viso delicatamente. Provate prima dietro le orecchie, potreste avere degli arrossamenti soprattutto se la pelle è molto delicata. Per evitare l’insorgenza delle macchie è importante applicare una crema specifica per il proprio viso tutto l’anno e non solo d’estate.

La maschera al limone è un altro rimedio utile, basta mettere in una ciotola 125 g di yogurt bianco e il succo di 2 limoni, miscelate fino ad ottenere un composto omogeneo, applicate sul viso e lasciate agire per 30 minuti. Risciacquate con acqua tiepida, fatelo al mattino e la sera prima di andare a dormire, fino a quando non si schiariranno le macchie. In caso di pelle secca potete aggiungere 4 cucchiai di miele.

2. Brufoli

I brufoli riguardano un pò tutte le donne, ma soprattutto quelle in età adolescenziale, sono un inestetismo fastidioso soprattutto per chi soffre di acne. Ma non è così irrimediabile, potete provare alcuni rimedi che elencheremo, ma chiedete sempre consiglio al vostro medico.

L’aceto, è una soluzione, anche se ha un odore sgradevole, e pungente, quello migliore è alle mele, ma andrebbe bene anche quello di vino bianco. Versate qualche goccia su un batuffolo di cotone e tamponate sui brufoli per qualche istante. Ripetete più volte il rimedio in una settimana.

In alternativa, anche la maschera all’uovo, è un buon rimedio, innanzitutto, separate il tuorlo dagli albumi, in una ciotola, versate l’albume ed aggiungete un pò di farina di mais e mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo. Applicate il composto sul volto, fate attenzione al contorno occhi, lasciate agire per 20 minuti, poi sciacquate con acqua tiepida. Per garantire un ottimo risultato, potreste preparare la pelle del viso facendo una sauna facciale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Aceto di mele | 8 benefici per la salute

3. Rughe

Le rughe sono il segno dell’età, che nessuno può eliminare, ma si può rallentare l’invecchiamento, adottando alcune prevenzioni. Basti pensare che un esposizione prolungata al sole e soprattutto senza prodotti specifici che proteggono il viso, possono incrementare le rughe.

L‘aloe Vera è un alleato perfetto, il gel contenuto nelle sue foglie, sono un vero toccasana contro i segni dell’invecchiamento. Questo è dovuto dalla alta concentrazione di polisaccaridi che aiuta la pelle a rigenerarsi, bloccando il processo di invecchiamento. Preparate una maschera antirughe a base di Aloe, basta mescolare in una terrina, il gel di aloe, poi un cucchiaio di succo di limone, ed un di olio di germe di grano. Poi applicate sul viso, solo quando otterrete una crema omogenea, ripetete più volte in una settimana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Come combattere le rughe con soluzioni semplici e naturali

In alternativa, una maschera all’avocado è una valida alternativa al gel di aloe vera, questo frutto è ricco di vitamina D ed E , che va a riparare i danni dei radicali liberi. Infatti la sua polpa ha un azione lenitiva, nutriente ed emolliente, inoltre le sostanze in essa contenuta come le vitamine, i grassi mantengono giovane, idratata ed elastica la pelle del viso. Basta applicare la polpa di avocado schiacciata sul viso e lasciate agire per 20 minuti, poi risciacquate.