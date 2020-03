GF Vip | Fernanda Lessa ha mostrato ai vipponi di Alfonso Signorini i lividi che Antonella Elia le avrebbe fatto durante la loro lite

Ore di tensione nella casa più spiata d’Italia! Al GF Vip c’è stata, come ormai i telespettatori più attenti sapranno bene, una furiosa lite tra Fernanda Lessa e Antonella Elia.

Le due, dopo essersene dette di tutti i colori e spintonate per un pacco di biscotti, hanno continuato anche dopo, poco prima che l’ex ragazza di Non è la Rai fosse chiamata in confessionale dagli autori, scaldando ancora una volta gli animi nella casa.

Antonio Zequila, che a causa del litigio tra le due concorrenti ha discusso con Sossio Aruta, ha chiesto conferma a Fernanda della sua versione dei finti, domandandole se la Elia l’avesse realmente spinta e se lui si fosse soltanto limitato a dividerle.

La Lessa ha confermato quanto rivelato da Zequila, ma ha fatto di più: si è levata il giacca e ha mostrato agli altri concorrenti i lividi che si sarebbe procurata dopo la discussione.

Fernanda Lessa ha mostrato i lividi dopo la lite con Antonella Elia al GF Vip, spiazzando tutti i concorrenti di Alfonso Signorini.

Leggi anche:

Grande Fratello Vip anticipazioni: Adriana Volpe ‘torna’ dopo il lutto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

GF Vip | Fernanda Lessa accusa Antonella Elia: “Mi ha fatto una macumba”

Ma oltre ai lividi, è successo di più. Dopo la rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, le due sono tornate a parlare di macumbe e maledizioni. Giusto per non farsi mancare nulla durante la notte.

L’ex ragazza di Non è la Rai, poco prima di entrare in confessionale e prima che la sua nemica mostrasse i lividi di guerra, le ha augurato un mal di pancia dopo aver mangiato i biscotti che le avrebbe rubato, ma non solo. Il mal di pancia, si augura Antonella, deve durarle per tutta la vita e non solo per qualche ora.

Leggi anche:

GF Vip | Adriana Volpe parla della scomparsa del suocero: “Mi ha travolta”

Fernanda Lessa ha pregato contro Antonella Elia al GF Vip, pronunciando alcune frasi in brasiliano facendo poi il segno della croce. “Mi ha fatto una macumba!” ha esordito la modella. “Vade retro satana!” ha proseguito per poi essere interrotta da Antonio Zequila, che ha litigato con Sossio Aruta per averle divise.

Leggi anche:

GF Vip | Pago in diretta con il figlio si sfoga: “E’ da malati”

Questa sera si pronuncia un appuntamento da non perdere al Grande Fratello Vip.