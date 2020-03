Grande Fratello Vip | rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa

Grande Fratello Vip nella notte scontro fisico tra Antonella Elia e Fernanda Lessa per tre pacchi di biscotti. Anche Zequila e Sossio, dopo averle separate, hanno litigato

Sarà che la finale del Grande Fratello Vip 4 è vicina, sarà che le tensioni non possono sparire all’improvviso, ma Antonella Elia ci è cascata di nuovo. Dopo la sfuriata (e il finale con i capelli tirati) all‘Isola dei Famosi con Aida Yespica, la showgirl torinese è stata protagonista di una mega rissa con Fernanda Lessa.

La tensione tra le due donne è altissima da settimane, specie da quando è stata eliminata Valeria Marini che era l’altro grande obiettivo della Elia. Ma non erano mai arrivate a mettersi le mani addosso come successo stanotte. Tutto è cominciato quando Antonella è arrivata in sala lamentandosi perché l’ex modella le aveva rubato dei biscotti.

Tre pacchetti di biscotti senza glutine, sottratti dal suo armadio, per dividerli poi con Antonio Zequila che stava giocando a carte. La Elia, con tono alto, è andata a chiedere spiegazioni alla rivela. E Fernando, in risposta, l’ha allontanata con uno spintone, documentato dalle telecamere “Ma che fai, mi spingi?”, ha risposto la showgirl torinese mentre l’altra le diceva di farsi avanti se aveva coraggio.

Grande Fratello Vip , Antonella e Fernanda rischiano grosso

A quel punto sono intervenuti gli uomini. In particolare Zequila che per separarle, ha dato una spinta ad Antonella allontanandola dalla rivale. Così gli animi, invece si placarsi, si sono scaldati ancora di più. Prima Antronmella si è arrabbiata con Zequila per averle messo le mani addosso. Poi è intervenuto Sossio che ha confermato la versione dell’ex valletta di Mike Bongiorno.

Finita lì? No davvero, perché a quel punto ad arrabbiarsi è stato Antonio Zequila. Ha invitato Sossio a parlare in italiano (cosa che in realtà stava facendo) e non in dialetto. E si è arrabbiato per essere stato accusato come ‘complice’ della Lessa. Andrea Denver, Aristide Malnati e altri sono intervenuti per separarli, Licia ha portato via Zequila sorridendo e così ha scatenato di nuovo la Elia: “Viscida, sei solo una viscida, perché ridi?”.

Scene trash che non vedevamo da qualche tempo e che confermano la profonda rivalità tra due primedonne.

Antonella e Fernanda non si sopportano, dall’inizio del reality non hanno fatto altro che punzecchiarsi. Ma la tensione non era mai arrivata a questi livelli. E allora la produzione nella diretta di questa sera prenderà provvedimenti? Le due donne rischiano di essere cacciate dal programma?