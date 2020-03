Grande Fratello Vip | Il reality show di Alfonso Signorini chiuderà prima a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia

Il Grande Fratello Vip chiuderà per il coronavirus. Dopo giorni di smentite e conferme, è appena arrivato il comunicato da parte di Mediaset ai concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Il programma, come d’accordo con i vipponi di Alfonso Signorini, sarebbe dovuto andare in onda fino al 27 aprile a causa degli ottimi ascolti, invece andrà in onda soltanto fino ai primi giorni di Aprile per poi calare il sipario.

Il GF Vip chiude prima a causa dell’emergenza sanitaria italiana, rispettando la prima data di chiusura data agli inizi di gennaio, quando la quarta edizione del reality show ha fatto il suo debutto su canale 5. Una notizia spiacevole, visto che era l’uno programmava che garantiva un minimo di intrattenimento al pubblico del piccolo schermo.