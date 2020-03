GF Vip | Il cantante Pago ha scelto di intrattenere i suoi fan attraverso una diretta Instagram in collegamento con suo figlio, ma qualcosa non è andato come previsto

Molti artisti, visto che sono impossibilitati nell’esibirsi sui grandi palcoscenici, scelgono di cantare in diretta su Instagram. Pago non è stato da meno e qualche ora fa ha scelto di esibirsi in diretta sui social, ma non solo. L’ex concorrente del GF Vip ha scelto di fare la diretta in collegamento con suo figlio, che non vede da qualche settimana a causa dell’emergenza che stiamo vivendo.

Durante la diretta però qualcosa è andato storto. Che cosa è successo? Mentre il fidanzato di Serena Enardu si esibiva, suo figlio si è imbattuto nei commenti degli utenti della rete e ha letto qualcosa che lo ha sconvolto, tant’è improvvisamente è diventato di sasso. Dopo un po’, Pacifico Settembre si è accorto della situazione e ha subito bacchettato i fan per aver detto qualcosa di spiacevole che ha sconvolto suo figlio, che ricordiamo essere un bambino e non una persona adulta.

“C’è qualcuno che ha scritto una stupidaggine qui durante la diretta” ha esordito Pago furioso durante la diretta Instagram. “Vi ripeto, non è di certo una questione di essere invidiosi, va ben oltre” ha proseguito il cantante. “E’ da malati, soprattutto quando ci sono dei bambini di mezzo!” ha concluso amareggiato.

Per Pago, che recentemente è stato punzecchiato da Patrick al GF Vip, non è stata una diretta Instagram facile. Pur non avendo rivelato il contenuto che ha sconvolto suo figlio, è facilmente deducibile che riguardi il suo rapporto con Serena Enardu visto che lei si è rifiutata di farsi vedere in diretta con lui.

“Sì, le sto chiedendo di raggiungermi ma credo non voglia venire” ha spiegato Pago, che recentemente ha rivelato che la sua storia con Serena Enardu è stata sfruttata dagli altri concorrenti. “E’ impegnata con la finestra” ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Domenica 🏠 #noirestiamoacasa❤️🇮🇹 Un post condiviso da Serena Enardu (@serenaenardu) in data: 22 Mar 2020 alle ore 4:46 PDT

Molto probabilmente, come anticipato, il commento letto riguardava proprio la relazione che c’è tra Pago e Serena, ma ciò che importa è che il loro amore continua a proseguire dritto per la sua strada. Senza nessun tipo di interruzione.