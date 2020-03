Uomini e Donne | Gemma Galgani ha condiviso sul suo profilo social il simbolo del lutto in segno di rispetto per i medici vittime del coronavirus

Gemma Galgani, oltre ad essere la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, è nota al pubblico del piccolo schermo per la sua sensibilità.

Non stupisce, infatti, che la dama di canale 5 abbia postato sui suoi social il simbolo del lutto per rispetto di tutti quei medici che in questi giorni sono scomparsi, o stanno lottando, a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia.

“Per tutti voi che state lottando per salvare le nostre vite” ha scritto Gemma Galgani di Uomini e Donne. “Posso soltanto dirvi grazie per lo splendido lavoro che state facendo in questi giorni” ha concluso.

Gemma Galgani, che recentemente è stata attaccata dal suo ex fidanzato Giorgio Manetti, ci ha tenuto a mandare il suo pensiero a tutti i medici d’Italia che, come anticipato, si stanno duramente impegnando nel corso di queste settimane per garantire la salvezza a tutti coloro che sono risultati essere positivi al coronavirus.

“Siete tutti voi la nostra speranza” ha esordito Gemma Galgani del Trono Over. “Voi siete i nostri eroi” ha proseguito. “A voi va tutto il mio affetto, la mia ammirazione” ha scritto la dama di canale 5 sul suo profilo social. “Sono commossa da ciò che fate” ha concluso.

Questo non era il primo pensiero in merito all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo da parte della dama. Già negli scorsi giorni, Gemma Galgani aveva parlato del coronavirus, chiedendo a tutto il pubblico di canale 5 di fare questo piccolo sacrificio e restare a casa. Soltanto così potranno rivederla il prima possibile sul piccolo schermo.