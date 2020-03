Uomini e Donne | Giulia De Lellis e Andrea Damante, secondo gli indizi scovati in rete dai fan del Trono Classico, sarebbero ritornati insieme

Continuano a non volersi placare le voci che vedrebbero un ritorno di fiamma tra Andrea Damante e l’esperta di tendenze più amata del piccolo schermo.

Oltre alle voci, nel web è possibile trovare numerosi indizi riguardanti il ritorno della coppia più amata di Uomini e Donne. Alcuni fan, infatti, sostengono di aver visto la coppia, prima dell’inizio della quarantena, per le strade di Pomezia intenti ad acquistare un IPad. Pomezia, manco a farlo apposta, è la città in cui Giulia De Lellis ha scelto di trascorrere i suoi giorni in casa, ma non solo.

Alcuni fan del Trono Classico di Uomini e Donne sostengono di averli visti, in questi giorni, insieme nella casa della famiglia di lei, intenti ad allenarsi in balcone. Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme? Secondo gli utenti della rete, assolutamente sì.

Gli indizi sul possibile ritorno di Giulia De Lellis e del bel dj veronese non si fermano qui. Alcuni fan hanno mandato all’influencer Deianira Marzano alcuni screen che mostrerebbero l’ex fidanzata di Andrea Iannone, che di recente le ha mandato una frecciatina sul web, indossare la stessa felpa che Andrea Damante aveva non molto tempo fa.

Gli utenti della rete, tra l’altro, sono convinti di aver sentito la voce dell’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne in alcune stories, che sono state poi rimosse, di Giulia De Lellis. Se più indizi fanno una prova, i due sembrerebbero essere tornati insieme e ritrovato il sereno dopo mesi e mesi in cui sono stati distanti. Negli scorsi giorni, tra l’altro, Giulia De Lellis era imbarazzata nel chiamare Andrea Damante su Instagram, rivelando di aver un po’ d’ansia a riguardo e ovviamente tali esternazioni hanno subito fatto breccia nel cuore dei fan che hanno collegato il tutto ad un ritorno di fiamma.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono davvero tornati insieme? Non ci resta che attendere la fine della quarantena per scoprirlo.