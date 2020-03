U&D | Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini di nuovo insieme? L’indizio

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini potrebbero essersi riavvicinati. A lasciarlo intendere ci avrebbe pensato proprio l’ex tronista di U&D, in una diretta

La storia di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini aveva appassionato tantissimo il pubblico di U&D, che di loro due aveva apprezzato soprattutto la celerità con cui il loro sentimento era nato e maturato. Tuttavia, dopo tre anni di relazione, le cose tra loro non sono andate bene e la loro relazione è naufragata svelando dei retroscena abbastanza scandalosi.

Sì perché subito dopo la fine della storia tra Oscar ed Eleonora, si è sollevato un polverone mediatico a causa del fatto che proprio l’ex corteggiatrice, dopo aver rotto con il suo ex, aveva deciso di intraprendere un flirt con l’ex fidanzato della sorella di Oscar, Dalila Branzani, da sempre definita da Eleonora, sua sorella. Ovviamente la reazione del pubblico è stata durissima e in molti hanno preferito mostrarsi solidali nei confronti di Dalila, piuttosto che mostrare vicinanza ad Eleonora, che pure ci ha provato ad avanzare le sue motivazioni, ma senza risultare sufficientemente convincente, almeno non per tutti. In tutto questo però, a lasciare più di sasso, è stato il silenzio di Oscar, che nello scontro tra sua sorella Dalila, che è arrivata anche a rivelare che la sua ex cognata si sentiva con un altro protagonista di U&D mentre stava con Oscar, ed Eleonora che continuava a ripetere che anche il suo ex fidanzato le mancava di rispetto, ha preferito non dare spiegazioni, mantenendo un religioso silenzio, forse nel rispetto di ciò che c’era stato tra loro due.

Ebbene, a distanza di un po’ di tempo le cose tra loro potrebbero essere cambiate. Sì perché, in una diretta di ieri, Oscar ha consigliato ai suoi followers di ascoltare ‘I fiori di Chernoyl’, aggiungendo che questa canzone gli era stata dedicata. Poche ore prima, però, era stata proprio la Rocchini ad aver condiviso una storia con questa canzone. Un chiaro segnale del loro riavvicinamento? Può darsi, ma per esserne certi dobbiamo attendere una conferma da parte dei diretti interessati.

Leggi anche:

Uomini e Donne | Giulia De Lellis chiama Andrea Damante: “Ho l’ansia”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

U&D | Oscar in diretta svela un ritorno di fiamma con Eleonora?

La storia tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani, che è nata a U&D, si è conclusa in maniera piuttosto burrascosa, a causa delle accuse reciproche che ci sono state, indirettamente tra i due. Se da un lato, infatti, Eleonora ha più volte lasciato intendere che a portare la loro storia verso la rottura, non c’è stata solo la fine di un sentimento, ma anche numerose mancanze di rispetto che lei ha cercato sempre di ignorare per amore, dall’altro, sua cognata Dalila, sorella di Oscar, non è rimasta in silenzio e per difendere la sua famiglia, ha voluto raccontare episodi che in effetti hanno rivelato che dal canto suo, nemmeno Eleonora si è comportata benissimo con il suo ex fidanzato e con la sua famiglia in generale. In questo scontro però, Oscar ha deciso di mantenersi neutrale, forse per l’affetto che inevitabilmente provava per le parti coinvolte.

Leggi anche:

Uomini e Donne | Ida e Riccardo quarantena insieme: “Non litighiamo”

A distanza di tempo però, nell’aria comincia ad avvertirsi profumo di riavvicinamento e a diffondere quest’aroma ci ha pensato proprio Oscar Branzani che in una diretta, suggerendo il titolo di una canzone ai suoi followers, definendola una dedica da parte di qualcuno, ha insospettito il pubblico che lo segue e che ha immediatamente fatto notare che in realtà era stata proprio Eleonora, qualche ora prima a pubblicare una storia su Instagram proprio con quella canzone. Che i due, che a U&D hanno avuto l’occasione di innamorarsi, abbiano deciso di concedersi una seconda opportunità? D’altronde, potrebbero non essere gli unici a voler tentare un riavvicinamento. Anche il ritorno dei “damellis” e quindi di Andrea Damante e Giulia De Lellis risulta essere piuttosto quotato.

Leggi anche:

Uomini e Donne | L’ex corteggiatore Camillo Agnello positivo al coronavirus

Con l’augurio che tutto possa risolversi nel migliore dei modi, bisogna solo aspettare che ci sia una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

Gina D’Antonio