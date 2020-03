Uomini e Donne | L’ex corteggiatrice Giulia De Lellis ha provato a chiamare l’ex fidanzato Andrea Damante durante una diretta Instagram, ma le cose non sono andate come previsto

Giulia De Lellis, da quando tutti gli abitati del bel paese sono in quarantena a causa dell’emergenza legata coronavirus, spesso intrattiene i fan di Uomini e Donne con delle dirette su Instagram. Qualche ora fa, infatti, mentre era in collegamento con gli utenti della rete, l’esperta di tendenze più amata del piccolo schermo ha provato a chiamare, sotto richiesta delle fan, il suo ex fidanzato Andrea Damante ma non ci è riuscita a causa di qualche piccolo problema tecnico.

“Se volete che io faccia questa chiamata, ci provo” ha esordito l’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne. “Ma non ci riesco, mi fa chiamare solo le persone che sono già collegate” ha proseguito. “Sarà per la prossima volta, visto che ci tenete tanto. Anche se mi era venuta un po’ di ansia” ha concluso l’ex di Iannone.

Giulia De Lellis ha provato a chiamare Andrea Damante, ma qualcosa sembrerebbe non essere andata come previsto. Dopo questo gesto, le fan sono sempre più convinte che tra i due ci sia stato un ritorno di fiamma. Sarà davvero così?

Giulia De Lellis, che di recente ha ricevuto una frecciatina da parte di Andrea Iannone, ha notato che l’aver esternato il suo sentimento di ansia, detto in maniera puramente ironica, non è stato ben accolto dai fan che hanno subito insinuato che tale agitazione sia dovuta nel rivedere, seppur in collegamento, Andrea Damante.

“Ragazze, stavo soltanto scherzando” ha subito chiarito l’ex protagonista di Uomini e Donne. “Mi piace prendervi un po’ in giro perché vi divertite con poco” ha proseguito. “Mi piace scherzare, in particolar modo su quest’argomento perché mi fate morire dal ridere!” ha spiegato l’esperta di tendenze.

Le voci su un ipotetico ritorno di fiamma, soprattutto da quando Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono lasciati, continuano a trovare terreno fertile tra i fan di Uomini e Donne, che sembrano ormai riconoscere nel pilota quasi un marchio di fabbrica visto che ogni sua compagna sembra ritornare con il suo storico ex fidanzato. Dopo Belen Rodriguez e Stefano De Martino, è arrivato anche il turno di Giulia e Andrea Damante?

I due, almeno per il momento, non hanno confermato nessun ritorno di fiamma, né tanto meno smentito, ma date le circostanze sembra anche una scelta del tutto comprensibile, qualora si fossero davvero riavvicinati, visto che a causa della quarantena non hanno modo di potersi di rivedere.

Giulia De Lellis, che di recente ha risposto alle polemiche nate da un’ipotetica bassa donazione per l’emergenza sanitaria, intanto, grazie anche alle sue dirette Instagram, tiene compagnia al pubblico di Uomini e Donne, invitandolo ora più che mai a continuare a restare in casa.