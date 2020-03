Uomini e Donne | Ida Platano e Riccardo Guarnieri stanno trascorrendo la quarantena insieme e i due sembrano non litigare più dopo la loro ospitata al Trono Over

Ida Platano è una delle ex protagoniste più amate del Trono Over di Uomini e Donne. Per questo motivo il pubblico del piccolo schermo è più curioso che mai di sapere come sta trascorrendo questa quarantena in compagnia del suo fidanzato Riccardo Guarnieri.

La dama, intervistata dal settimanale del programma, ha soddisfatto la curiosità del suo pubblico rivelando che questi giorni insieme stanno trascorrendo in maniera serena, ma ha anche precisato che la loro convivenza non è iniziata in modo forzato. In quanto i due avevano scelto di vivere insieme già ben dieci giorni prima dell’inizio della quarantena.

“Abbiamo iniziato a vivere insieme già da prima” ha chiarito Ida. “La nostra convivenza prosegue a gonfie vele. Mi sta dando molta tranquillità e da quando siamo insieme non abbiamo ancora litigato” ha concluso soddisfatta.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne avrebbero finalmente smesso di litigare. Che sia finalmente arrivata la svolta che da tanto aspettavano?

Uomini e Donne | Ida Platano: “Riccardo e mio figlio stanno costruendo il loro rapporto”

Ida Platano, che negli scorsi ha lanciato un importante appello per l’emergenza del coronavirus in Italia, ha anche rivelato tra le pagine del settimanale che proprio in questi giorni, a causa della quarantena trascorsa insieme, suo figlio e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne stanno costruendo passo dopo passo il loro rapporto.

“Mio figlio e Riccardo stanno iniziando a muovere i primi passi insieme” ha esordito la dama del Trono Over. “Giocano insieme ai videogiochi, si fanno qualche dispetto” ha proseguito. “Si ritrovano entrambi in una situazione del tutto nuova” ha proseguito.

Sembra essere davvero un periodo d’oro per Ida Platano e Riccardo Guarnieri del Trono Over, lui non molto tempo fa aveva definito la sua compagna come un qualcosa di vicino alla perfezione e ora la convivenza sembra procedere a gonfie vele. Che il matrimonio che qualche tempo fa avevano rimandato, una volta terminato questo periodo difficile per il nostro paese, sta finalmente per concretizzarsi?

Ida, tra una confessione e l’altra, ci ha tenuto a sottolineare che nonostante le difficoltà lei non smette nemmeno di essere vicino alla sua amica Gemma Galgani di Uomini e Donne, che sta affrontando da sola questi giorni.