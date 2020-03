Trono Over | Riccardo Guarnieri innamorato: “Ida Platano? La perfezione”

Trono Over | Riccardo Guarnieri ha raccontanto al magazine dedicato a Uomini e Donne il motivo della crisi con Ida Platano, rivelando che lei rappresenta la perfezione

Riccardo Guarnieri ha scelto di fare chiarezza sul suo rapporto con Ida Platano. I due, inutile negarlo, rappresentano una delle coppie più famose del Trono Over di Uomini e Donne e, sulla pagine del settimanale dedicato alla trasmissione, il cavaliere ha voluto precisare i motivi della sua crisi con la sua compagna, ma prima ha voluto rivelare a tutti fan del programma di Maria De Filippi quanto la dama sia importante per lui e quanto è forte la stima che prova nei suoi confronti.

“Ida è una donna fantastica” ha chiarito Riccardo Guarnieri del Trono Over. “Tra il suo essere donna e mamma rasenta la perfezione” ha proseguito. “In virtù di questo, sono a disposto ad accettare qualsiasi suo difetto” ha concluso il cavaliere del parterre maschile di canale 5.

Parole dolci, buone e inaspettate, che avranno sicuramente fatto piacere ad Ida Platano di Uomini e Donne.

Riccardo Guarnieri svela il motivo della crisi con Ida Platano dopo il Trono Over

Il compagno di Ida Platano ha rassicurato i fan raccontando loro di aver superato la crisi di coppia, per poi rivelare loro il motivo che li hanno spinti ad allontanarsi di nuovo in un breve periodo.

“La nostra crisi è durata tre settimane” ha raccontato Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne. “E’ stato un periodo bruttissimo” ha proseguito il cavaliere. “Non facevamo altro che litigare, c’erano continue liti e scontri tra di noi” ha concluso. “Ma fortunatamente ci siamo ritrovati e tutto si è concluso per il meglio per la nostra storia d’amore”.

Oltre al ritrovato amore tra il cavaliere ed Ida Platano del Trono Over, non si fa altro che parlare della sfuriata fatta da Maria De Filippi nella puntata andata in onda ieri. La padrona di casa ha perso la calma con Armando Incarnato, ex rivele di Riccardo Guarnieri, e la sua reazione sui social dopo lo scontro ha spiazzato e non poco i telespettatori di canale 5. In molti, infatti, continuano a chiedersi se Armando ritornerà al dating show di canale 5 dopo quello che è accaduto.

La storia di Ida e Riccardo del Trono Over ha appassionato il pubblico del piccolo schermo, rendendoli una delle coppie più famose della tv. Per questo motivo, come comprensibile, le vicende dei due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi continuano a scaturire un certo interesse da parte dei telespettatori di canale 5, che spera di poter finalmente vedere la coppia sull’altare, visto che non molto tempo fa Riccardo chiese ad Ida di sposarlo.