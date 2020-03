Trono Over | Ida Platano lancia un appello: “Dobbiamo fare un sacrificio”

Trono Over | Ida Platano di Uomini e Donne ha lanciato un appello su Instagram, invitando i fan del programma di Maria De Filippi a restare a casa

Ida Platano, nonostante abbia terminato il suo percorso al Trono Over di Uomini e Donne, continua ad essere uno dei volti più amati del piccolo schermo degli italiani. Proprio per questo motivo, vista la sua forte influenza verso i telespettatori, ci ha tenuto a lanciare il suo personale appello, chiedendo agli utenti della rete di restare a casa. Soltanto così, infatti, è possibile fermare l’emergenza del coronavirus in Italia.

“Non c’è bisogno che ve lo dica io che questi sono giorni difficili per tutti quanti” ha esordito Ida Platano del Trono Over. “Ma dobbiamo fare qualche sacrificio, tutti insieme, dobbiamo restare a casa. Per favore!” ha concluso l’ex dama del parterre femminile di canale 5.

Il pubblico di Maria De Filippi ascolterà l’appello della compagna di Riccardo Guarnieri?

Leggi anche:

Trono Classico | La Mennoia dichiara: “Spero finisca tutto in fretta”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Trono Over | Ida Platano in quarantena con Riccardo Guarnieri: “State a casa”

Il pubblico di canale 5 è però curioso di sapere come sta trascorrendo Ida Platano, che di recente è stata attaccata da Barbara De Santi di Uomini e Donne, la sua quarantena.

Beh la risposta è presto data dal suo profilo Instagram, con cui l’ex dama dal dating show di Maria De Filippi aggiorna i suoi fedeli sostenitori. Ida sta trascorrendo questi giorni di quarantena insieme a suo figlio, Samuele, e con il suo compagno Riccardo Guarnieri del Trono Over.

I due, nonostante i numerosi periodi di crisi che hanno attraversato, sembrano aver trovato la loro stabilità. Tant’è che il cavaliere ha elogiato la qualità di Ida Platano, descrivendola vicina alla perfezione.

Leggi anche:

È finita tra Ida Platano e Riccardo? Il gesto che spiazza i fan

Visualizza questo post su Instagram #iorestoacasa TUTTI INSIEME CE LA FAREMO 💪🏻❤️🇮🇹 Un post condiviso da Ida (@idaplatano) in data: 14 Mar 2020 alle ore 9:00 PDT

Speriamo che questa quarantena non possa fare che bene alla storia d’amore tra Ida e Riccardo di Uomini e Donne.