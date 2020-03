Trono Classico | La Mennoia dichiara: “Spero finisca tutto in fretta”

Raffaella Mennoia, autrice del Trono Classico di Uomini e Donne si è rivolta ai suoi fan in maniera accorata e ha annunciato di non sapere quando riprenderanno a lavorare al format



Raffaella Mennoia, incalzata dall’insistenza dei fan, ha deciso di rivolgersi direttamente a loro per aggiornare la situazione che riguarda la sospensione del Trono Classico di Uomini e Donne. L’autrice che da circa vent’anni lavora con dedizione alla realizzazione del format, si è mostrata molto scoraggiata e amareggiata circa l’attuale situazione che stiamo vivendo a causa del Coronavirus.



Nello specifico poi, la Mennoia nel passeggiare in maniera negli studi che di solito sono palcoscenico delle storie che nascono tra tronisti e corteggiatori, ha anche ammesso che in realtà avevano a disposizione altre puntate della trasmissione da mandare in onda, ma che in qualche modo è stato deciso di sospendere anche la messa in onda. È evidente che questa situazione precaria non sia facile per nessuno, né per gli spettatori che anelano un ritorno delle dinamiche del Trono Classico, né per chi a format ci lavora e dedica anima e corpo, ma soprattutto, risulta essere una situazione difficile per chi aveva cominciato il suo percorso nel programma e si è trovato costretto a subire una battuta d’arresto.

Trono Classico | Raffaella Mennoia addolorata per i fan

Raffaella Mennoia ha deciso di rispondere ai fan che le chiedevano aggiornamenti sul Trono Classico e su Uomini e Donne. L’autrice ha ammesso di non sapere quando ci terminerà il blocco che ha causato la sospensione del programma a causa del Coronavirus, tuttavia, ha anche dichiarato che in realtà ci sarebbero altre puntate registrate da mandare in onda, ma per qualche motivo, la direzione generale avrà pensato che fosse meglio sospendere anche la messa in onda.

Anche a Paolo Bonolis è successa la stessa cosa e anche il conduttore si è mostrato interdetto circa la decisione di voler mettere in pausa delle trasmissioni le cui puntate erano già state registrate. In ogni caso, Raffaella Mennoia passeggiando negli studi in cui di solito si dispiegano le storie del Trono Classico, si è mostrata anche vicina alle persone che in questo momento, a causa de terribile virus, si sono trovate a perdere dei cari.

In occasione della festa del papà, il pensiero della Mennoia è rivolto al suo, scomparso quasi due mesi fa.

