Tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri le cose non sembrano procedere bene e i segnali che confermerebbero la presunta crisi tra i due sono diversi



Va tutto bene tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Si sono lasciati? È questo il primo dubbio che attanaglia i fan della coppia del Trono Over, nel momento in cui uno dei due appare sotto tono o diversi indizi lasciano presagire il peggio. Questa volta però, il timore di una presunta crisi tra il cavaliere e la dama del format condotto da Maria De Filippi, potrebbe essere reale. Nello specifico, è stato un gesto di Riccardo ad aver gettato nello sconforto e a lasciar intuire che le cose tra lui e Ida non vanno bene.



Il bel pugliese, infatti, è arrivato a cancellare dal suo profilo Instagram tutte le foto con Ida. La cosa non è passata inosservata e ha fatto trarre al pubblico di Uomini e Donne le relative conclusioni.

Leggi anche:

Ida Platano e Riccardo Guarnieri si sposano | Proposta a Uomini e Donne

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Tra Ida e Riccardo è finita? La rottura sembra essere dietro l’angolo

La storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri sembra essere senza pace e appare più tormentata delle vicende narrate da Omero nell’Odissea. I due protagonisti del Trono Over, sebbene siano molto apprezzati e sostenuti dal pubblico che si è emozionato con il loro amore intenso e profondo, disseminano non poche perplessità con i loro gesti e comportamenti.

Questa volta è stato Riccardo a lasciare tutti di stucco, cancellando dal suo profilo Instagram tutte le foto in cui era presente anche Ida Platano. Il motivo della scelta del bel pugliese rimane sconosciuto ai più, anche se in molti hanno ipotizzato che questa sua decisione sia la conseguenza più logica di una crisi mai scongiurata tra i due.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri | Figlio in arrivo? | Lui si svela

Che sia questo l’epilogo definitivo della loro storia?

Gina D’Antonio