Tutti gli strumenti dello yoga ti permettono di creare una connessione delicata tra corpo e mente. La vita è un succedersi di emozioni, siamo travolte da gioia, paura, tristezza, sorpresa, disgusto. Per vivere meglio questo vortice di stati d’animo tutti differenti è identificarli uno per uno, riconoscere come si manifestano e il pensiero che accompagna tale stato d’animo. Lo yoga può aiutarci.

Nel momento in cui stiamo “subendo” un’emozione non siamo coscienti, razionali e talvolta reagiamo istintivamente. Questo modo di reagire nel tempo può divenire un problema non indifferente. Lo yoga può contrastare tali episodi grazie a diversi strumenti che fanno parte della tradizione di questa disciplina.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.

Il bisogno di un atteggiamento giusto

L’atteggiamento è tutto e solo perfezionandolo potrai godere dei benefici. Si tratta di approccio, in questo momento dovrete essere la testimoni di tutte le situazioni in cui si scatenano le emozioni e imparare il giusto distacco da esse.

La regola fondamentale è osservare e poi agire. Sdraiarsi su materassino e dedicare del tempo a osservare le sensazioni del corpo è importante. Cerchiamo di fare una sorta di lista delle sensazioni presenti e tienile a mente senza giudicarle. Ripetete questa operazione tutte le volte che vi sdraierete, quando questa vena investigativa vi risulterà parte di voi adottatela anche nella vita di tutti i giorni.

Leggi anche >>>

Imparate al contempo a ad osservare pensieri, parole che siamo solite ripeterci, le immagini che vi scorrono spesso di fronte, le azioni che sognate di compiere nel futuro ed infine i ricordi. Importanti in egual modo sono le respirazioni, queste devono essere lunghe e profonde. Una volta apprese le potrai utilizzare in ogni momento critico.

Tutto questo deve essere necessariamente abbinato a delle posizioni specifiche e finalizzate a liberare il corpo dalle tensioni. Muovendo il sistema muscolare insieme alla respirazione si liberano le tensioni e si porta così il corpo ad una condizione di quiete e apertura.

Leggi anche >>>

Ci sono tre punti fondamentali da imparare grazie allo yoga

accettare le nostre emozioni per quello che sono senza dare giudizi

prendere consapevolezza di tutto quello che accade durante un’emozione (quando appare; come si traduce poi nel corpo e nella respirazione)

modificare le sensazioni nel corpo attraverso la respirazione e gli allungamenti

Il parametro da non perdere mai di vista è l’andare adagio, in modo progressivo e con regolarità.