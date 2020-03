Coronavirus | Lucia Bosè l’ennesima vittima: aveva 89 anni

A 89 anni si è spenta Lucia Bosè, star del cinema che ha fatto sognare milioni di telespettatori. Aveva contratto il Coronavirus



La pandemia di Coronavirus sta mietendo tantissime vittime e questo è un dato tanto allarmante quanto sicuro. I contagi sono in aumento, così come i decessi. Ad essere attaccati dal Covid-19, tuttavia, sono anche i personaggi noti dello spettacolo e della politica. Anche Lucia Bosè, vincitrice del concorso “Miss Italia” del 1947 e madre del famoso cantante Miguel, si è spenta all’età di 89 anni, a causa di questo virus che in questo momento di sta abbattendo come una valanga sui nostri paesi.



Tuttavia, Lucia Bosè non è stata l’unica vittima famosa del Coronavirus, anche la madre di Piero Chiambretti è morta a causa del Covid-19 e suo figlio, il conduttore, sta combattendo contro lo stesso virus.

Come è possibile leggere sul sito del “Corriere.it”, ultimamente Lucia Bosè, ospite da Mara Venier, aveva dichiarato di essere tornata in Italia, perché avvertiva troppo la mancanza del nostro Paese.

Gina D’Antonio