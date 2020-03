Uomini e Donne | Ex corteggiatore annuncia: “E’ finita!”

La storia d’amore tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon è giunta al capolinea.

A dare la notizia è stato l’ex protagonista di Uomini e Donne che, attraverso il suo profilo social, ha annunciato la fine della sua storia d’amore.

Tra i due, dopo un grosso fuoco iniziale, sarebbero iniziati numerosi problemi a causa della mancanza di fiducia dell’ex tronista verso Daniel.

“Da quando si è fatta il profilo Instagram le cose tra noi sono iniziate ad andare male” ha rivelato Schiavon. “Le arrivavano segnalazioni che dicevano che io la tradivo e lei iniziava a nutrire dubbi” ha proseguito l’ex protagonista del Trono Classico. “Come può andare avanti una relazione se non si nutre fiducia e rispetto?” ha concluso.

Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon si sono lasciati dopo Uomini e Donne, ma la notizia non ha sconvolto i fan visto che già da tempo giravano rumors su un’ipotetica rottura tra i due.

Uomini e Donne | Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche si sono lasciati

Daniele Schiavon ha confermato la rottura con Giulia Quattrociocche di Uomini e Donne, anche se un gesto di lei sembrava non lasciare dubbi.

L’ex protagonista del Trono Classico ha anche rivelato che il motivo della rottura è stata una banale lite, ma essendo entrambi due persone orgogliose nessuno ha fatto il primo passo per chiedere scusa e provare a risistemare le cose tra loro.

“Siamo molto orgogliosi, nessuno dei due ha fatto il primo passo e ci siamo ritrovati così” ha spiegato Daniele Schiavon di Uomini e Donne, che in un primo momento aveva smentito la crisi di coppia tra loro. “Però ammetto che non so cosa potrebbe accadere se ma la ritrovo davanti, potrei ritornarci” ha concluso.

E’ finita tra Giulia e Daniele del Trono Classico e l’emergenza che sta vivendo il nostro paese gli impedisce di potersi vedere per un ipotetico chiarimento.