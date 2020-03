Ludovica Pagani | Selfie bollente per risvegliare i fan in quarantena – FOTO

Ludovica Pagani | Selfie bollente per risvegliare i fan in quarantena –...

Ludovica Pagani rincuora i fan durante la quarantena con un selfie piccante. La foto su Instagram è un successo, followers in visibilio.

“Andrà tutto bene”, lo leggiamo sui balconi, lo ripetiamo ossessivamente durante le chiamate con i nostri cari – quasi fosse un mantra salvifico – in quest’emergenza Coronavirus. Le strade deserte, o quasi, lasciano il posto alla creatività e ad una diversa gestione del tempo in quarantena: riscoprire quelle attività trascurate, riprendere quei passatempi di una volta, che avevamo abbandonato per mancanza di tempo.

Adesso, purtroppo e per fortuna, il tempo è l’unica cosa che abbiamo in abbondanza. Finché la pandemia non si arresterà, dovremo fare di necessità virtù, rimanendo esseri virtuosi per il bene del Paese e di quei contagiati che, sfortunatamente, stanno combattendo contro il COVID-19. Nel frattempo bisogna cercare di trascorrere le giornate nel rispetto delle regole (restrittive ma necessarie) per venir fuori al meglio da questa baraonda.

Ludovica Pagani, foto bollente per risvegliare i fan

A pezzi, scossi, con le speranze al minimo ma mai domi. La voglia di rinascere ed uscire da questa situazione paradossale è molta, c’è chi la alimenta come può e con i mezzi a disposizione. L’influencer e dj Ludovica Pagani, ad esempio, ha trovato nei social il proprio terreno fertile. La sua bellezza è cristallina, dunque, risalta ulteriormente davanti ad un obiettivo di telecamera o di smartphone.

Allora il salotto di casa diventa un set fotografico per la Pagani che, piuttosto frequentemente, regala scatti particolari dalla quarantena: i followers gongolano e lei ritrova – in parte – l’affetto dei fan. Non potendo abbracciarli uno ad uno, la 24enne di Bergamo riscuote il giusto successo fra i commenti. Sempre più numerosi e sinceri, la bellezza non aiuta le difese immunitarie ma regala sorrisi che in questo periodo sono comunque merce rara. Opporre il grigiore della quotidianità con i colori di un volto e i tratti di un corpo pronto a stupire potrebbe essere il segreto per sentirsi meno soli e con una speranza in più. Andrà tutto bene, appunto. La Pagani prova a dimostrarlo outfit dopo outfit, posa dopo posa, perché non si può far altro che restare leggeri mantenendo una sana ed efficace dose di fascino, seduzione e frivolezza.

Visualizza questo post su Instagram Mademoiselle 😘🌶 #selfie #blondy #girl Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani) in data: 24 Mar 2020 alle ore 5:46 PDT

