Coronavirus | Wuhan tornerà presto libera: la data di fine emergenza

Il Coronavirus ha paralizzato Wuhan e la provincia dell’Hubei per settmane ma i cittadini di Wuhan hanno finalmente ricevuto la notizia che la fine della quarantena è vicina.

Le misure contenitive che sono state attivate a Wuhan hanno permesso di limitare il contagio da Coronavirus e di assicurare la sopravvivenza di milioni di persone.

La quarantena di Wuhan è cominciata il 23 Gennaio: dal quel giorno l’intera città è stata completamente paralizzata e naturalmente anche le sue attività produttive sono state progressivamente fermate.

Wuhan: la fine di un incubo chiamato Coronavirus

Mentre nel resto del mondo la Quarantena è appena iniziata o è appena entrata nel vivo, con la limitazione di un enorme numero di attività sociali e civili, a Wuhan finalmente si festeggia.

La città è stata focolaio della pandemia più devastante che il mondo abbia conosciuto da diversi secoli a questa parte ma ha combattuto la sua battaglia con grande coraggio.

Grazie alle severissime restrizioni preventive rispettate dalla popolazione negli ultimi cinque giorni non è stato registrato alcun nuovo infetto anche se sono stati notificati altri sette decessi da Coronavirus, probabilmente tra gli ultimi da attribuire al virus.

Purtroppo c’è da dire che il contagio di ritorno, con “l’importazione” di infetti che hanno varcato i confini nazionali cinesi dopo un periodo di permanenza all’estero sono più di settanta, ma naturalmente anche in questo caso è stata messa in atto una strettissima vigilanza per controllare lo stato di salute dei nuovi infetti e i loro movimenti.

Nonostante questo la quarantena terminerà nelle prossime ore nella provincia dell’Hubei mentre finirà ufficialmente l’8 Aprile a Wuhan.

Nel frattempo una task force di medici di Wuhan è atterrata in Italia negli scorsi giorni per fornire al Governo Italiano il proprio supporto tecnico e scientifico per combattere la pandemia.

Il nuovo decreto Coronavirus in Italia

Mentre Wuhan festeggia la fine della pandemia sul suo territorio, l’Italia non può ancora tirare un sospiro di sollievo. È attualmente in discussione alla Camera dei Deputati un nuovo decreto legge Coronavirus che prevede la possibilità di prolungare i divieti fino al 31 Luglio.

Se i cittadini di Wuhan potranno festeggiare la “liberazione” l‘8 di Aprile, i cittadini Italiani dovranno attendere (se tutto andrà male) almeno il primo di Agosto.

C’è da specificare che il nuovo decreto Coronavirus attribuisce ai vari enti locali la possibilità di emanare o sospendere i provvedimenti a seconda delle necessità del loro territorio.

C’è quindi la possibilità che in alcune regioni la quarantena finisca ben prima del 1 Agosto, ma naturalmente in una situazione complessa quanto questa risulta difficile fare previsioni realistiche.

