Bianca Guaccero | Corteggiamento e lacrime in diretta

Bianca Guaccero, prima viene corteggiata dal calciatore Adil Rami durante la diretta Instagram di Detto Fatto e poi piange per la morte di Lucia Bosè.

Bianca Guaccero prima sorride e poi piange durante la diretta Instagram di Detto Fatto. La trasmissione di Raidue è stata sospesa, ma la Guaccero e la squadra del programma si sono organizzati per fare compagnia al pubblico su Instagram.

La trasmissione andrà così in onda sul profilo Instagram di Detto Fatto alle 14 del lunedì, mercoledì e venerdì. Durante il primo appuntamento, trasmesso il 23 marzo, Bianca Guaccero ha ricevuto prima il corteggiamento di un calciatore e poi la notizia della morte di Lucia Bosè piangendo in diretta.

Bianca Guaccero corteggiata dal calciatore Adil Rami su Instagram. Poi piange per la morte di Lucia Bosè

Alla diretta Instagram di Detto Fatto con Bianca Guaccero che si è recentemente lasciata andare ad uno sfogo, ha partecipato Jonathan Kashanian che, nel leggere i vari messaggi degli utenti, ha notato quello del calciatore Adil Rami. L’ex difensore del Milan ed ex compagno di Pamela Anderson, dopo aver ribadito a Jonathan di essere single, si è lasciato andare ad una serie di apprezzamenti nei confronti dell’attrice e conduttrice pugliese. “Sono qui da solo. Lei è la più bella di tutte!”, ha detto il calciatore.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Mentre ridevano e scherzavano sul corteggiamento a distanza di Rami, Jonathan e Bianca Guaccero hanno ricevuto la notizia della morte di Lucia Bosè. La pugliese non è riuscita a trattenere le lacrime e, in diretta, ha ricordato il periodo trascorso con lei sul set della fiction di Raiuno “Capri 3”.

Visualizza questo post su Instagram Ciao Lucia… Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 23 Mar 2020 alle ore 1:19 PDT

“Mi dispiace un sacco perchè io ho fatto l’ultima serie di Capri con lei quindi ho trascorso sei mesi sul set con lei. Lei era una forza della natura. Sono molto felice di averla conosciuta perchè è stata come una mamma per me sul set. Mi ha raccontato un sacco di aneddoti della sua vita e io passavo ore ad ascoltare i suoi racconti”, ha detto la Guaccero durante la diretta su Instagram.