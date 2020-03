Il tortino di finocchi al forno è un contorno croccante e delicato, che si prepara facilmente e con ingredienti semplici, scopriamo come.

Il tortino di finocchi al forno sono un contorno delicato e molto saporito, da poter preparare in poco tempo, magari quando avete molti finocchi e non riuscite a smaltirli.

E’ una variante alla parmigiana di finocchi, che viene preparata con il pomodoro, i finocchi sono ortaggi che hanno una consistenza croccante e con un sapore leggermente dolce. Per questa ricetta devono essere sbollentati prima di cuocerli al forno.

E’ un ottimo alleato in cucina, infatti è un ortaggio molto versatile, può accompagnare un secondo piatto di carne, di formaggi e perfino al pesce. Inoltre li potete consumare sia cotti che crudi. Inoltre sono ricchi di sali minerali come il potassio e vitamine, soprattutto quelle che appartengono al gruppo B.

Scopriamo come preparare il tortino di finocchi al forno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: In forma con il finocchio | 3 ricette semplici da provare subito

Tortino di finocchi al forno

Il tortino di finocchi al forno è un contorno facile e veloce, basta davvero poco tempo, potete servirlo a cena accompagnato da salumi o formaggi, come preferite. Il segreto per realizzarli ad hoc, è la besciamella che deve essere omogenea e cremosa, il segreto sta nell’aggiungere il latte a temperatura ambiente. Nel caso in cui l’avete in frigo tiratelo fuori almeno 30 minuti prima, questo perchè gli sbalzi di temperatura possono formare i grumi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Cosa cucinare con i finocchi: 5 ricette insolite e buonissime – VIDEO

Ingredienti per 4 persone

3 finocchi medi

60 g di burro

50 g di Parmigiano grattugiato

30 g di farina 00

1 bicchiere di latte

3 uova

1 spicchio d’aglio

1 pizzico di noce moscata

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Preparazione

Per preparare questo contorno, iniziate ad eliminare le foglie più esterne e la base dei finocchi, poi aprite apriteli e tagliateli a listarelle sottili. Lavateli sotto acqua corrente e li trasferite in un tegame, ricoprite di acqua, aggiungete uno spicchio d’aglio spellato e un cucchiaio d’olio extravergine d’oliva. Fate cuocere per circa 10 minuti, il tempo necessario che diventano un pò morbidi.

Nel frattempo, preparate la besciamella, in un tegame, fate sciogliere il burro, poi spegnete la fiamma. Setacciate la farina ed aggiungete al tegame, mescolate fino a quando non otterrete un composto cremoso, poi accendete la fiamma ed aggiungete un pò alla volta il latte, mescolando sempre, in questo modo si evita la formazione di grumi. Adesso aggiungete un pò di noce moscata e fate addensare la besciamella a fiamma bassa, fino a quando non diventerà una crema omogenea.

Nel frattempo, in una ciotola ampia, mettete i tuorli d’uovo con il Parmigiano grattugiato, il sale e il pepe, aggiungete quindi i finocchi, che dovranno essere ben sgocciolati, ma senza lo spicchio d’aglio.

Adesso aggiungete la besciamella, poi a parte, montate gli albumi a neve ferma ed unite al resto degli ingredienti, dovrete mescolare dal basso verso l’alto.

Prendete uno stampo da forno rettangolare, distribuite un po’ d’olio extravergine, versate il composto di finocchi, poi livellate la superficie con il dorso di un cucchiaio bagnato. Fate cuocere nel forno caldo a 180°C e fate cuocere per 40 minuti, la superficie si dovrà dorare.

Tortino di finocchi al forno | La ricetta – VIDEO