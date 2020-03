Trono Over | Giorgio Manetti contro Gemma Galgani: “Prendi in giro tutti!”

Trono Over | Giorgio Manetti è tornato a scagliarsi contro Gemma Galgani, affermando che prende tutti in giro a Uomini e Donne

Giorgio Manetti è l’indimenticato Gabbiano del Trono Over di Uomini e Donne e, nonostante la sua esperienza televisiva sia ormai finita da qualche anno, continua ancora a far parlare di sé.

Durante una recente intervista rilasciata a Di Più Tv, Giorgio è tornato a parlare della sua storica ex Gemma Galgani. Anche questa volta, però, non ha di certo riservato parole di affetto per la dama, insinuando che lei non faccia altro che prendere in giro tutti continuando a rimanere nel dating show di Maria De Filippi.

“Gemma sta prendendo in giro tutti quanti” ha esordito Giorgio Manetti contro Gemma Galgani del Trono Over. “Non è davvero alla ricerca dell’amore e inizio perfino a dubitare che le sue lacrime siano vere!” ha concluso l’ex Gabbiano di Uomini e Donne. Gemma replicherà di fronte a queste nuove accuse?

Giorgio Manetti dopo il Trono Over di Uomini e Donne svela: “Sarò il protagonista di un corto”

Giorgio Manetti, che non molto tempo fa aveva già stroncato Gemma Galgani ad Uomini e Donne, ha anche parlato della sua carriera.

Il pubblico del Trono Over che sente la mancanza del Gabbiano presto potrà di nuovo rivederlo, ma non sul piccolo schermo. Dove allora? Al cinema! Giorgio ha infatti rivelato che sta girando un cortometraggio che lo vede indossare anche i panni dell’attore protagonista. Decisamente una bella soddisfazione per il Manetti.

“Attualmente sono impegnato a girare un cortometraggio, in cui interpreto anche il ruolo del protagonista” ha rivelato Giorgio Manetti del Trono Over. “Lo presenterò al Los Angeles Film Festival” ha concluso l’ex fidanzato di Gemma Galgani, che presto potrebbe ritornare a Uomini e Donne a causa di un appello lanciato da Tina Cipollari.

Almeno per il momento, però, Giorgio Manetti di Uomini e Donne non si è ancora espresso sul suo probabile ritorno negli studi del Trono Over per portare la sua testimonianza contro Gemma Galgani.