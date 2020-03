Uomini e Donne | Gemma Galgani del Trono Over si è lasciata andare a una lunga riflessione in merito all’emergenza del coronavirus in Italia

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne.

Nonostante il programma, fino a data di destinarsi, non andrà in onda, la dama continua ad avere una forte influenza sul pubblico da casa che continua a seguirla nonostante le luci dei riflettori siano spente.

Per questo motivo, Gemma ci ha tenuto a lanciare il suo personale contribuito, invitando il pubblico di Maria De Filippi a stare casa, accompagnandolo con una riflessione che ha partorito in queste ore sull’importanza di non uscire oggi da casa per essere più liberi domani.

“E’ vero, in questi giorni ci siamo separati tutti ma non vedetelo come una sconfitta” ha osservato Gemma Galgani sul coronavirus. “Ma tutto ciò ci porterà ad una vittoria, sia collettiva sia personale. E’ solo questione di tempo” ha concluso, invitando i suoi fedeli sostenitori ad approfittare del tempo a disposizione per migliorarsi.

Leggi anche:

Coronavirus | Leonardo Greco avverte: “Non lo sottovalutate” – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Coronavirus | Gemma Galgani di Uomini e Donne speranzosa: “Miglioriamo noi stessi”

Gemma Galgani, che di recente è stata anche aspramente criticata dal suo ex fidanzato Giorgio Manetti, come anticipato, ha lasciato un consiglio ai telespettatori del Trono Over di Uomini e Donne, suggerendo loro di utilizzare il tempo a disposizione per migliorarsi come persone.

“Non rendiamo vano il tempo che abbiamo a disposizione” ha scritto la dama di Maria De Filippi sul suo profilo Instagram.

“Utilizziamolo per migliorare noi stessi come essere umani” ha proseguito. “Rendiamoci utili alle persone, al prossimo, anche dicendo loro soltanto una parola di conforto” ha continuato Gemma Galgani di Uomini e Donne. “Ad una persona che si sente sola, può fare la differenza” ha concluso.

Leggi anche:

Trono Over | Marco Firpo torna per Gemma? “Senza lei, una tragedia”

Nonostante il Trono Over non sia più trasmesso regolarmente, negli scorsi giorni si è chiarito il motivo della sospensione della messa in onda del programma, Gemma trova sempre il modo per essere vicina al suo fedele pubblico.