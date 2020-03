Jared Leto | Nel deserto per 12 giorni: torna e scopre il Coronavirus

Jared Leto non sapeva nulla del Coronavirus, non ha condiviso con il mondo l’ansia per la diffusione della pandemia, ma di certo (involontariamente) è stato in quarantena.

Jared Leto ha spiegato nelle scorse ore di essere praticamente sotto shock: il cantante e famosissimo attore ha infatti scoperto all’improvviso del Coronavirus e dei profondi cambiamenti che ha comportato nella vita delle persone di tutto il mondo.

Tutto è avvenuto a causa di un isolamento volontario e “terapeutico” a cui il cantante si è sottoposto, rinunciando per un certo periodo di tempo a telefoni, internet e a qualsiasi collegamento con il resto del pianeta che, nel frattempo, è andato (molto) avanti senza di lui.

Jared Leto: dal deserto al Coronavirus

Quando ha deciso di andare nel deserto per circa due settimane, alla ricerca di serenità, pace e silenzio, Jared Leto probabilmente ha pensato che il mondo avrebbe potuto fare tranquillamente a meno di lui per un po’.

L’attore però non poteva di certo prevedere quanto grandi sarebbero stati i cambiamenti politici e sociali che l’intero pianeta avrebbe dovuto affrontare nello spazio brevissimo di una manciata di giorni, quegli stessi giorni che Leto ha trascorso nel deserto in completa solitudine.

A raccontare la sua assurda avventura è stato lo stesso Jared, che ha parlato della scoperta del Coronavirus con un messaggio sul proprio profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JARED LETO (@jaredleto) in data: 16 Mar 2020 alle ore 10:26 PDT

“Wow. 12 giorni fa ho cominciato un periodo di meditazione silenziosa nel deserto. Eravamo completamente isolati, senza telefono, senza comunicazioni eccetera. Non avevamo alcuna idea di cosa stesse accadendo fuori. Ieri siamo tornati in un mondo molto differente. Un mondo che è stato cambiato per sempre. È sconvolgente. […] Spero che voi e i vostri cari stiate bene. Mando a tutti voi energia positiva, state in casa e rimanete al sicuro.”



L’attore si è quindi immediatamente unito al coro dei VIP Americani che hanno deciso di inviare messaggi di sensibilizzazione alla popolazione mondiale per invitare tutti i cittadini a rispettare le misure di sicurezza messe a punto dai governi dei vari paesi e a rimanere il più possibile lontani da altre persone.

Il messaggio dell’attore premio Oscar si unisce a quello di Lady Gaga, al messaggio di speranza di Tom Hanks e di sua moglie, recentemente dimessi dall’ospedale ma costretti a rimanere in Australia per rispettare un doveroso periodo di quarantena e a quelli di molti altri VIP.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.