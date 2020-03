Uomini e Donne non va in onda | Svelato vero motivo sospensione

Uomini e Donne non va in onda: il programma di Maria De Filippi sospeso nonostante le puntate già registrate. Ecco il vero motivo.

Uomini e Donne non va più in onda. Il programma di Maria De Filippi è stato sospeso da Mediaset per l’emergenza coronavirus. Tuttavia, il dating show di canale 5 avrebbe dovuto fare compagnia al pubblico per tutta la settimana per poi andare in pausa da lunedì 23 marzo non essendoci più puntate registrate. Da lunedì 16 marzo, però, le puntate di Uomini e Donne sono state sospese e il sito Davide Maggio svela il vero motivo della sospensione.

Uomini e Donne non va in onda: Maria De Filippi solidale con Paolo Bonolis

L’emergenza coronavirus ha stoppato molti programmi televisivi. Se Mara Venier tornerà in diretta con Domenica In, molte altre trasmissioni sono state sospese. Tra queste anche Avanti un altro di Paolo Bonolis nonostante le puntate siano state registrate da tempo.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Secondo quanto fa sapere Davide Maggio, la decisione di sospendere Uomini e Donne sarebbe arrivata direttamente da Maria De Filippi che avrebbe deciso di sospendere la messa in onda della trasmissione come gesto di solidarietà nei confronti di Paolo Bonolis a cui è stato sospeso Avanti un altro, una trasmissione registrato prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus e, soprattutto, in grado di strappare un sorriso al pubblico in un momento particolarmente difficile per l’Italia.

Per i fans del trono classico, in particolare, di cui non sono state trasmesse diverse puntate, c’è ancora una possibilità. Stando a quello che si legge su Davide Maggio, le restanti puntate inedite del dating show di canale 5 potrebbero essere trasmesse sulla piattaforma di WittyTv. Le puntate registrate di Giovanna Abate, Sara Amica, Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro, dunque, saranno visibili su WittyTv?