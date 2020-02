Trono Over | Marco Firpo torna per Gemma? “Senza lei, una tragedia”

Trono Over | Marco Firpo, ex corteggiatore di Gemma Galgani, ha rivelato di non aver mai dimenticato la dama del parterre femminile di Uomini e Donne

Dopo Giorgio Manetti al Trono Over di Uomini e Donne, a conquistare il cuore di Gemma Galgani negli studi Elios di Roma fu Marco Firpo che, grazie alla sua lunga chioma bionda, è rimasto impresso nelle mente del pubblico del piccolo schermo.

A distanza di qualche anno dalla sua ultima apparizione tv, Marco sul settimanale dedicato al programma di Maria De Filippi è tornato a parlare della sua ex, rivelando di non averla mai dimenticata.

“Con Gemma c’è stata una storia d’amore stupenda, conservo dei ricordi bellissimi di noi” ha rivelato l’ex cavaliere di canale 5. “Quando è finita tra di noi per me è stata una piccola tragedia, non ci siamo più visti. Non l’ho mai dimenticata”.

Marco ha confidato di non aver mai dimenticato la dama e la loro stupenda storia d’amore. Marco Firpo è pronto a tornare al Trono Over per Gemma? Mai periodo fu più giusto, visto che stanno tornando tutti gli ex corteggiatori della dama a Uomini e Donne.

Marco Firpo dopo il Trono Over di Uomini e Donne svela: “Ho paura”

Marco Firpo ha anche confidato al pubblico di Uomini e Donne che l’esperienza al Trono Over lo ha aiutato a superare molte delle sue insicurezze, anche se queste non sono scomparse del tutto visto che l’ex di Gemma Galgani, che recentemente è stata bocciata da Giorgio Manetti, ha paura che il suo particolare stile di vita possa “spaventare” le sue pretendenti.

“Grazie al programma sono riuscito a superare molte delle mie insicurezze, ma ho paura di avvicinarmi a qualcuno” ha confidato l’ex cavaliere. “Se una donna sceglie di iniziare una relazione con me, potrei rovinarle la vita. Ho uno stile molto particolare, vivo in simbiosi con il mare e non posso farne a meno” ha spiegato Marco Firpo, ex di Gemma Galgani del Trono Over.

Marco Firpo di Uomini e Donne sta vivendo una lotta interiore, se vivere nelle sue paure o riprovare a conquistare il cuore della sua amata, che non ha mai dimenticato. Darò ascolto all’appello lanciato da Tina Cipollari nelle scorse settimane e lo vedremo da Gemma Galgani al Trono Over?