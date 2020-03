Corona-coppia | Restare confinati senza litigare, le attività da fare

Ci sono coppie che si godono questo lungo periodo di quarantena senza troppi problemi, se fai parte di tutte le altre questo articolo fa per te.

Coronavirus e quarantena ci stanno mettendo tutti a dura prova. L’unico orizzonte che possiamo ammirare è quello che si vede dalle nostre finestre, abbiamo a nostra disposizione alcune decine di metri quadrati e li dobbiamo condividere con l’altro non si sa per quante settimane ancora, la sensazione di oppressione si mischia con quella della stanchezza e il risultato è quasi sempre lo stesso: aumentano le discussioni, si avverte pressione psicologica. Per evitare tutto ciò, ecco 10 consigli da seguire aspettando che passi la tempesta.

Sullo stesso argomento >>>Coronavirus | La quarantena accende la passione o rischia di spegnerla?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Coppie e quarantena, 10 consigli di sopravvivenza

Come passare il tempo in coppia in tempi di quarantena evitando di litigare? Semplice segui questi 10 suggerimenti e stai a vedere cosa accade.

1/10 Il massaggio

Il massaggio è un rituale di questi tempi. Le tensioni sono all’ordine del giorno in più è un modo che crea un contatto non sessuale nella coppia indispensabile per ammorbidire le menti di chi lo pratica e di chi lo riceve. I piedi, il collo, le spalle, la schiena, insomma tutti i posti sono sotto tensione.

2/10 Un bagno rilassante

Cosa potrebbe esserci di meglio del bagno per rilassarsi. La purificazione attraverso l’acqua ti auterà a ripristinare la fiducia nell’avvenire. Rendi il tuo bagno un paradiso di pace. Candele, sali, profumi, usa quello che vuoi. Apri la porta del bagno e chiudi quella delle preoccupazioni dell’amarezza, della rabbia. Ogni giorno queste poche decine di minuti di pura rigenerazione ti aiuteranno a distendere i nervi.

3/10 Scrivi

I giorni passano e ti senti sempre più nervosa. Attenzione però che questa palla potrebbe trasformarsi un giorno in una valanga e travolgere il vostro amore. Dedicati a qualunque attività che ti aiuti a distendere i nervi: scrivi, disegna… imprimi su un foglio tutte le sensazioni che ti passano per la mente; scrivendo ripulirai la tua mente. Se provi difficoltà a scrivere quello che stai passando non demordere, quando lo rileggerai sorriderai.

4/10 Non aspettarti nulla dall’altro

Condividere questo particolare momento non è una prova facile, ma ricorda che tutto accade per un motivo preciso. La vita ha deciso di farvi condividere questo momento per alcuni buoni motivi, il primo è che siete in quarantena perchè amate voi stessi e quindi vi state proteggendo dal contagio. Amate voi stessi ma non fate l’errore di avere delle aspettative sull’altro perchè resterete delusi. Meno aspettative avrai più sorpreso sarai. Resta calmo e vedrai che presto tutto finirà.

5/10 Affronta le sfide come uno Chef

Per ammazzare il tempo potreste inventare una gara di cucina. Ora che il frigo è pieno, impegnati. Hai un’ora per servire all’altro un piatto degno di una stella.

6/10 Pratica yoga

I benefici della pratica dello yoga in coppia sono molteplici! vi aiuterà a rilassarvi, a sgranchirvi e a sviluppare la vostra fiducia reciproca; magari tutte quelle posizioni vi stimoleranno anche la fantasia e vi faranno sentire ancora più innamorati.

7/10 Leggi

La tua passione per le fiere dei libri finalmente ti ripaga. Tutti questi libri acquistati sono una biblioteca di alternative tra cui scegliere per ammazzare il tempo. Ore miracolose ti aspettano, potresti anche provare a leggere ad alta voce, facendo a turno. Leggere potrebbe appassionarvi.

8/10 Scarica un’applicazione di gioco (ad esempio scrabble)

Esistono tantissimi giochi da poter fare, giochi d’ingegno, puzzle o cruciverba. Usate questi giochi per sfidarvi e divertirvi.

9/10 Fai un viaggio



In quarantena è vietato uscire e fare viaggi, ma il viaggio più importante non può vietartelo nessuno. Sto parlando del viaggio interiore; Anche se sei convinta che che siete fatti per stare insieme, questa è l’ora della verità. Questo tipo di viaggio sarà molto intenso quindi goditelo, vedrai cosa ti lascerà tra qualche settimana.

Ti potrebbe interessare anche >>> Coronavirus | Cinque consigli per vivere la quarantena in coppia

10/10 Fate l’amore

Quando due persone si amano non c’è passatempo migliore che quello di stringervi sotto il piumone.