Adriana Volpe ha lanciato un messaggio ai concorrenti di Alfonso Signorini dopo l’addio al Grande Fratello Vip

Adriana Volpe, la scorsa settimana, ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip a causa delle condizioni di salute, purtroppo poi deceduto, di suo suocero. Ora, a distanza di qualche giorno da quel triste momento, la conduttrice ha deciso di rompere il silenzio e di lanciare un messaggio a tutto il cast di Alfonso Signorini. In quanto ha dovuto salutare i suoi compagni di viaggio in maniera piuttosto frettolosa, senza spiegarne loro il motivo.

“Volevo ringraziare tutti i ragazzi che al momento sono tutti nella casa” ha esordito Adriana sul suo profilo social. “Avete condiviso con me un momento difficile” ha proseguito. “La vita può allontanarci, l’amore continuerà” ha concluso.

Il messaggio di Adriana Volpe per i concorrenti del Grande Fratello Vip è stato accompagnato con un video che riassume i suoi momenti più belli nella casa più spiata d’Italia.

Paola Di Benedetto al GF Vip: il messaggio per Adriana Volpe

Adriana Volpe, nonostante abbia abbandonato la casa più spiata d’Italia una settimana fa, è ancora una presenza importante ed influente per tutti i concorrenti del GF Vip.

Dopo il suo addio, infatti, anche Andrea Denver ha pensato di lasciare la casa a causa dell’emergenza che sta piegando il nostro paese e Paola Di Benedetto, approfittando nel mostrare a Sara come si svolgono le pulizie, ci ha tenuto a lanciare anche lei il suo personale messaggio alla conduttrice.

“Adriana, te se ne sei andata da poco” ha esordito Paola Di Benedetto al GF Vip. “Ma qui manchi un sacco!” ha concluso. Chissà se Adriana Volpe avrà avuto modo di poter ascoltare il dolce massaggio che la sua ex compagna di viaggio le ha dedicato in un periodo così difficile e delicato come quello che sta vivendo.

Intanto, è bene precisare, che alcuni meccanismi nella casa del Grande Fratello Vip sono cambiati da quando è scoppiata l’emergenza del coronavirus. Alfonso Signorini, ad esempio, aggiorna sempre il cast su quello che accade a causa del virus.