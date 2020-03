Coronavirus | Ecco perchè le persone acquistano tanta carta igienica

In tempi di Coronavirus si stanno manifestando alcuni strani comportamenti come l’assalto alla carta igienica. Ecco perché le persone ne fanno gran scorta.

Chi potrà mai riuscire a dimenticare questa attuale crisi sanitaria. Il coronavirus ha colto il mondo alla sprovvista proprio come aveva ipotizzato Bill Gates nel 2015 e questo ha comportato una situazione surreale. Un virus che colpisce inesorabilmente tutto il mondo a grande velocità senza sconti per nessuno, ospedali collassati, economia ferma, persone obbligate a restare confinate in casa, strade deserte, supermercati saccheggiati. Lo scenario è degno di un film ma purtroppo è tutto reale.

Come tutte le situazioni disperate anche il Coronavirus sta generando comportamenti collettivi assurdi. In Cina le persone hanno gettato dalle finestre i loro animali domestici per psicosi di contagio.

In America e Inghilterra e le persone hanno fatto razzia di carta igienica nei negozi.

Il Covid-19 ha creato il panico in molte società anche per via delle misure restrittive su larga scala attuate dai governi per limitare la diffusione di questo virus.

La scarsità dei rotoli di carta igienica che ha interessato diversi supermercati ha destato molta curiosità, FoxNews ha spiegato il perché di questo strano fenomeno.

Il fenomeno della sparizione della carta igienica dai supermercati

Seppure le misure di contenimento e diffusone del Covid-19 non abbiano mai intaccato la libera circolazione delle merci e gli orari di apertura dei supermercati, molte persone si sono affrettate a saccheggiare i supermercati lasciando gli scaffali dei supermercati completamente vuoti. Tra i prodotti che attualmente scarseggiano di più, curiosamente c’è la carta igienica.

Se ti stai chiedendo il perché le persone abbiano sentito la necessità di farne una grande scorta, tanto da riempire interi carrelli solo di carta igienica dall’arrivo del Coronavirus, ecco la risposta.

Molte persone hanno ceduto al panico di fronte alle misure restrittive che testimoniano la gravità della situazione. Mai prima d’ora abbiamo assistito alla chiusura di scuole, università, ristoranti, bar, spiagge e parchi, una situazione apocalittica per molti che quindi si sono precipitati nei supermercati per fare scorta di beni di prima necessità.

Questa necessità siurezza crea non solo lunghissime file nei supermercati, ma anche carenze temporanee di alcuni prodotti essenziali.

Ecco perché la gente compra disperatamente la carta igienica

Come i prodotti alimentari e di pulizia, la carta igienica è considerata una necessità quindi è normale che le persone non vogliano restare senza. Ma la crisi causata dall’apparizione del nuovo coronavirus ha fatto emergere un’ossessione molto particolare delle società contemporanee: un’ossessione per la carta igienica che, in realtà, non ha motivo di esistere.

Ecco le ragioni principali:

1/l’acquisto di panico

Come spiegato da alcuni esperti in un articolo di Ouest-France, questo comportamento si deve all’acquisto di panico. Il fatto che una cerchia di persone inizi ad acquistare compulsivamente qualcosa, spinge gli altri consuatori a fare lo stesso per non restare senza.

2/carta igienica e paura delle cose disgustose

Come sottolinea Steven Taylor, autore di “The Pathology of Pandemics” la maggior parte delle persone in questi momenti cerca di proteggere le proprie famiglie, dalla malattia così come dalla fame e perchè no dalle cose che più creano disagio, come le cose disgustose e una vita senza carta igienica ha una prospettiva molto disgustosa.

Ad ogni modo da questa crisi sanitaria globale ci si sarebbe aspettato che le persone reagissero focalizzandosi sulle cose davvero importanti e “l’importanza della carta igienica” è discutibile. Oltre al danno ambientale dovuto alla deforestazione in tutto il mondo delle industrie cartiere, il giornalista Sebastian Shehadi, ricorda che milioni di rotoli di carta igienica ostruiscono quotidianamente le fognature e che questa congestione influisce sulle finanze pubbliche tanto quanto influisce sulla salute del pianeta.

Contrariamente alla credenza popolare, pulirsi con la carta igienica non sembrerebbe essere il metodo più efficace per mantenere una buona igiene. La carta igienica sposta il materiale fecale e l’ urina senza rimuoverli realmente, lavarsi con acqua e sapone resta il metodo più igienico ed efficace.