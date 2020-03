Pago crede che alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip abbiano sfruttato la sua storia con Serena Enardu per eliminarlo dalla casa

Una delle coppie che più ha fatto discutere in questa quarta edizione del Grande Fratello Vip è quella formata da Serena Enardu e Pago. E, nonostante il loro percorso nella casa più spiata d’Italia sia finito da un po’, continuano ancora a far parlare di sé.

Pacifico Settembre, recentemente intervistato dal Magazine di Uomini e Donne, ha attaccato i suoi compagni di viaggio, rivelando di essere rimasto molto deluso da alcuni dei suoi compagni che hanno sfruttato la sua storia con Serena soltanto per sbatterlo fuori dalla casa più spiata d’Italia.

“Sono molto deluso da alcuni miei compagni di viaggio” ha rivelato l’artista sardo. “In particolar modo da Patrick Pugliese, Fernanda Lessa e Andrea Montovoli che hanno sfruttato la mia storia con Serena soltanto per eliminarmi dal programma” ha concluso.

La storia di Pago e Serena è stata sfruttata al Grande Fratello Vip o forse il pubblico aveva una sorta di pregiudizio nei loro confronti?

Pago, che di recente è stato provocato da Patrick Pugliese al GF Vip, ha anche parlato della sua relazione con Serena Enardu.

La coppia, infatti, sarebbe dovuta andare a convivere subito dopo la loro esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, ma purtroppo a causa dell’emergenza del coronavirus hanno dovuto rimandare i loro piani con numerose complicazioni.

“Ho molte delle mie cose a Pavia e non posso ritornare a prenderle a causa dell’emergenza che stiamo vivendo in questi giorni” ha confidato Pacifico Settembre, che di recente insieme alla sua compagna si sono lasciati andare ad uno sfogo contro i loro haters.

“Volevamo trasferisci a Milano e ricominciare la nostra vita da lì, ma al momento siamo costretti a rimandare i nostri piani” ha concluso il cantante che nonostante tutto continua a viversi la sua relazione con Serena Enardu dopo il GF Vip.

In attesa della loro convivenza, Serena e Pago dopo il GF Vip, come tantissimi personaggi del piccolo schermo, ci hanno tenuto a dare il loro contribuito sull’emergenza del coronavirus in Italia, invitando tutti i loro fan a restare a casa in modo da evitare ogni possibile contagio.