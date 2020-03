GF Vip | Patrick stuzzica Pago e Serena: “Lui una vittima, lei narcisista”

GF Vip | Patrick Pugliese nelle scorse ore ha punzecchiato Pago e Serena Enardu, ma quest’ultima lo ha ignorato preferendo prendere le difese di Antonella Elia

Nonostante Pago e Serena abbiano abbandonato la casa del GF Vip qualche tempo fa, continuano ad essere uno degli argomenti preferiti dei concorrenti di questa quarta edizione. Che cosa è successo?

Lo storico concorrente Patrick Pugliese si è lasciato andare a una lunga confessione sulla coppia, non andandoci di certo leggero. Che cosa ha detto?

“In una relazione, di solito, una persona narcisista tende a tenerti tutto per sé, arrivando ad insinuare che tutto quello che ti sta intorno, parenti e amici, ha torto” ha esordito il concorrente. “Pacifico è una vittima, mentre Serena è la sua narcisista”.

Patrick Pugliese si è scagliato contro Pago e Serena Enardu al GF Vip, creando non poco scompiglio sul web.

GF Vip | Serena Enardu ignora Patrick e difende Antonella Elia: “La verità è scomoda”

Serena Enardu ha preferito ignorare, almeno per il momento, il commento di Patrick Pugliese al Grande Fratello Vip, che di recente ha fatto pace con Antonella Elia, per lanciare un importante messaggio ai suoi fedeli sostenitori. Messaggio che ovviamente è una difesa per l’ex ragazza di Non è la Rai, visto che è la concorrente più discussa di questa quarta edizione.

“Vedete, sono del parere che bisogna sempre dire la verità” ha esordito la compagna di Pago. “Anche se è brutta o scomoda. Non bisogna sempre usare la parola ‘scusa’ come se fosse un passpartù” ha proseguito l’ex tronista di Uomini e Donne. “Meglio essere veri e sinceri, che finti, anche al costo di apparire un po’ stronz*” ha concluso.

Il pubblico ascolterà il suo consiglio? Molto probabilmente no, visto che dopo l’ennesimo litigio tra Antonella Elia e Valeria Marini, accusata di essere in menopausa, i telespettatori del Grande Fratello Vip sono in rivolta. Definendo l’atteggiamento di Antonella pari a quello di una bulla.

Intanto, Serena e Pago dopo il GF Vip sono sempre più intenti a viversi la loro storia d’amore, che sembra proseguire a gonfie vele.