GF Vip | Adriana Volpe, intervistata dal settimanale Chi, per la prima volta parla della scomparsa di suo suocero, morto di cornavirus

Adriana Volpe ha abbandonato la quarta edizione del GF Vip di Alfonso Signorini a causa delle gravi condizioni di salute di suocero, che è recentemente scomparso a causa del coronavirus.

La conduttrice, intervistata dal settimanale Chi, ha parlato per la prima volta del lutto che sta vivendo, confidando che questo è un periodo molto complesso per lei. Adriana, infatti, ha rivelato che suo suocero si è ammalato poco dopo che lei è entrata nella casa più spiata d’Italia per poi aggravarsi con il trascorrere dei giorni.

“Mi ha travolta, è stato qualcosa di sconvolgente” ha confidato Adriana Volpe sul lutto dopo il GF Vip. “La prima notizia, quando mi hanno rivelato che a mio suocero era stato diagnosticato quel brutto male, è arrivato poco dopo il mio ingresso nella casa” ha proseguito la conduttrice. “Il virus se l’è portato via. Non ho ancora trovato le parole per parlare di quello che sta accadendo, sono sincera” ha concluso l’ex concorrente di Alfonso Signorini.

GF Vip anticipazioni | Adriana Volpe confessa: “E’ molto complicato”

Adriana Volpe, che qualche giorno fa ha lasciato un messaggio per i concorrenti del Grande Fratello Vip, ha rivelato di vivere un periodo piuttosto complicato.

La bella conduttrice, infatti, è stravolta per la perdita di suo suocero ma al tempo stesso è felice di aver potuto riabbracciare la sua famiglia, soprattutto in un periodo delicato come questo.

“In questo momento non so dirvi nemmeno come sto” ha rivelato Adriana. “E’ una domanda difficile, a cui ancora non so rispondere” ha proseguito. “Navigo a vista, ecco” ha chiarito poco dopo. “Da un lato sono molto provata per la perdita del padre di Roberto, ma al tempo stesso sono contenta di aver ritrovato la mia famiglia” ha concluso la conduttrice, che questa sera “ritornerà” al Grande Fratello Vip.

Adriana Volpe dopo il GF Vip sta vivendo un periodo estremamente difficile, ma con l’amore della sua famiglia e l’affetto dei suoi fan siamo certi che pian piano riuscirà a riprendersi.