Adriana Volpe ha scritto una lettera a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, dedicando dei pensieri speciali alle persone con cui ha legato di più nel corso di questa quarta edizione

Come anticipato nelle scorse ore, Adriana Volpe questa sera ha fatto recapitare una lettera, sotto forma di video messaggio, ai suoi compagni di viaggio di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Ovviamente, com’è giusto che sia, la conduttrice ha rivolto un pensiero speciale, ed uno più generico, alle persone con cui ha legato maggiormente nel corso di questi giorni. Tra questi non poteva mancare una parte interamente dedicata a Paola Di Benedetto. Le due, infatti, hanno legato fin dal primo giorno di permanenza.

“Paola, che dirti, noi ci siamo scelte fin dal primo giorno” recita Adriana nel video messaggio. “Abbiamo condiviso lo stesso letto. Abbiamo pianto e abbiamo riso, ci risentiremo sicuramente al di fuori di qui” ha concluso la conduttrice, facendo emozionare la fidanzata di Federico Rossi.

La lettera di Adriana Volpe ai concorrenti del GF Vip ha emozionato, e non poco, non solo gli abitanti della casa più spiata d’Italia ma anche tutto il pubblico del piccolo schermo.

GF Vip | Adriana Volpe lettera: il pensiero ad Andrea Denver

Durante il corso della lettera, Adriana Volpe, che sta vivendo un periodo difficile a causa della scomparsa di suo suocero, non poteva ovviamente non dedicare un pensiero anche ad Andrea Denver, che è rimasto profondamente scosso dall’addio della conduttrice al reality show di canale 5.

Adriana ha consigliato al bel modello di non cambiare mai, in quanto è uno dei pochi uomini al mondo che non ha paura di mostrare i suoi sentimenti pubblicamente, anche se si tratta di far uscire fuori qualche lacrima.

“Andrea, non cambiare mai” ha esordito la conduttrice riferendosi al modello, che ha confidato di essere preoccupato per la puntata di questa sera. “La tua sensibilità è una delle parti più belle di te” ha concluso, rivolgendo poi un pensiero ad Antonella Elia al GF Vip.

“Antonella, abbiamo litigato e abbiamo fatto pace tante volte” le ha dichiarato la conduttrice nella sua lettera di questa sera. “E’ ormai storica la nostra frase: ‘Perché lo fai? Perché ti voglio bene'” ha proseguito Adriana Volpe nel video messaggio al Grande Fratello Vip. “Fuori ci rivedremo, abbiamo ancora tanto da dirci e confidarci” ha concluso, facendo emozionare l’ex ragazza di Non è la Rai.