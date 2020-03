GF Vip | Andrea Denver ha confidato ai suoi compagni di viaggio di essere preoccupato per la diretta di questa sera con Alfonso Signorini

Andrea Denver, a poche ore dalla diretta di questa sera, ha confidato ai suoi compagni di viaggio di essere molto preoccupato per l’appuntamento con Alfonso Signorini. Il motivo?

Il bel modello ha instaurato un buon rapporto con i tutti i concorrenti del GF Vip e non sa assolutamente quale nome fare alle nomination previste per la diretta di questa sera. Questo provocherebbe in lui un certo sconforto, tanto da fargli vivere male queste ore di attesa.

“Non vi nascondo che sono molto preoccupato per questa sera” ha esordito Andrea Denver al GF Vip. “Non so come comportarmi, sto vivendo malissimo tutta questa situazione” ha proseguito. “Ci tengo molto a giocare in maniera pulita e tengo a tutti qui dentro, non so chi votare” ha concluso, di fronte a un’incredula Antonella Elia che gli ha confidato che lei sa chi esattamente votare questa sera e che, forse, un solo nome non le basta nemmeno.

Andrea Denver sente la mancanza di Adriana Volpe al GF Vip: “E’ una bellissima persona”

Andrea Denver, da quando Adriana Volpe ha abbandonato il Grande Fratello Vip, è decisamente più spento rispetto a com’era all’inizio di questa nuova avventura nella casa più spiata d’Italia.

Il bel modello, infatti, non ha nascosto di sentire la mancanza della conduttrice, che per lui è stato un vero e proprio punto di riferimento nel reality show di canale 5.

“Non è un mistero che con Adriana mi sia sempre trovato bene” ha chiarito Andrea, che negli scorsi giorni aveva perfino pensato di abbandonare il GF Vip. “Lei per me è sempre stata un punto di riferimento in tutto quello che facevo” ha continuato. “Anche quando ci divertivamo tutti insieme. Lei è davvero una bellissima persona” ha concluso.

Probabilmente Adriana Volpe dopo il GF Vip sarà molto colpita dall’affetto mostrato da Andrea Denver nei suoi confronti e, probabilmente, nel video messaggio in onda questa sera avrà dedicato un particolare momento del video a lui.