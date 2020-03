Nella provincia di Hubei che comprende la città di Wuhan, epicentro del primo contagio da Coronavirus, nessun caso nuovo. Per questo tutti potranno ricominciare ad uscire

L’epidemia Coronavirus? In Cina sembra essere finalmente alle spalle e lo confermano i dati. Dopo due mesi di isolamento assoluto, la provincia di Hubei che è stata la più colpita a cominciare dalla zona di Wuhan esce dall’isolamento. A confermarlo sono i numeri comunicati dalla Commissione sanitaria nazionale. Martedì 24 marzo ci sono stati in tutto 47 contagi per un totale di 474) ma solo legati al rientro di cittadini cinesi.

Invece nella provincia di Hubei nessun caso di contagio locale nuovo. E così in tutta la provincia di Hubei sono state ritirate le misure di chiusura e isolamento totale dei cittadini. Nella capitale, Wuhan, invece per precauzione saranno mantenute fino al prossimo 8 aprile. Ma dopo quella data anche lì, tutti liberi di circolare.