Bere acqua e lime è un buon modo per mantenersi in salute e per fare del bene al proprio organismo. Scopriamo insieme i tanti benefici di questa bevanda.

Quella di aromatizzare l’acqua è un’abitudine sempre più in voga alla quale si unisce anche quella di iniziare la giornata con acqua e limone. Scelte fatte per promuovere la cultura del bere o per ottenere dei benefici da frutti come gli agrumi che sono da sempre noti per la quantità di proprietà benefiche che contengono.

E parlando di agrumi, come non menzionare il lime?

Si tratta di un frutto profumato e molto usato in cucina per via del sapore e dell’aroma che dona ai vari alimenti. Un frutto ricco di minerali e di vitamine e che pertanto si presta anche ad essere sostituito alla più classica acqua con limone, sopratutto in vista della bella stagione, dove un sapore più esotico e fresco sarà sicuramente molto piacevole.

Acqua e lime: ecco perché fa così bene

Il lime è un frutto prezioso, con poche calorie e tantissime proprietà benefiche.

Ricco di fosforo, potassio, calcio e vitamina C è un vero sostegno per l’organismo al quale offre notevoli benefici.

Basta infatti berne un bicchiere al mattino per iniziare a sperimentarli.

Ecco quali sono i più importanti:

Aiuta a bere di più. Come tutti gli agrumi, anche il lime aiuta a bere di più grazie al sapore che dona all’acqua. Ne bastano poche gocce e la sensazione di avere tra le mani una bevanda fresca sollecita a berne maggiormente, aiutando così a mantenere la necessaria idratazione.

Rafforza il sistema immunitario. Acqua e lime sono un toccasana per il sistema immunitario e questo grazie alla vitamina C contenuta nel frutto. Bevendo ogni giorno questa bevanda ci si garantisce un’organismo più sano e meno incline a raffreddori e influenze.

È un antinfiammatorio naturale. Acqua e lime ha proprietà anti infiammatorie dovute dalla presenza della vitamina C.

Stimola il metabolismo. L’acido citrico presente nel lime stimola il metabolismo. Ciò porta a bruciare più grassi e calorie aiutando chi ne ha bisogno a perdere peso.

Fa bene al cuore. Grazie alla presenza di magnesio e potassio, il lime dona sostegno al cuore, riducendo il rischio di andare incontro a malattie cardiache.

Stimola la digestione. Bere acqua e lime stimola le secrezioni legate alla digestione, rendendo ciò che si mangia più digeribile.

Regola i livelli di zucchero nel sangue. Secondo alcuni studi la vitamina C promuoverebbe un mantenimento costante degli zuccheri nel sangue. Assumere acqua e lime, quindi, è un buon modo per contrastare picchi o cali improvvisi.

Aiuta a prevenire i calcoli renali. La presenza di acido citrico e di vitamina C aiutano a prevenire la formazione e la comparsa di calcoli renali.

Contribuisce ad abbassare il colesterolo. Acque a lime è utile per tenere a bada sia il colesterolo che i trigliceridi.

Rende la pelle più bella. Ricco di antiossidanti, il lime aiuta a mantenere la pelle più bella, idratandola dall’interno e preservandole la giovinezza.

Come preparare acqua e lime

Ora che abbiamo visto quante proprietà benefiche ha questa bevanda, scopriamo come prepararla.

Gli ingredienti che servono sono acqua e lime.

Per una bevanda da bere al mattino appena svegli basta prendere un bicchiere d’acqua e spremervi il succo di mezzo lime precedentemente lavato e possibilmente di agricoltura biologica.

Se si desidera una bevanda che stimoli a bere di più si può creare dell’acqua aromatizzata. Per farlo basta spremere mezzo lime biologico in un litro d’acqua, aggiungendovi anche qualche fetta. Il tutto andrà consumato nell’arco della giornata o i poteri antiossidanti del lime finiranno con lo svanire. Inoltre anche il sapore tenderebbe a cambiare, diventando meno piacevole.

Attenzione:

Come per l’acqua con il limone è consigliabile bere acqua e lime con una cannuccia perché alla lunga potrebbe intaccare lo smalto dei denti.

Quando si crea la bevanda bisogna fare attenzione ad eliminare eventuali semi che non devono essere ingeriti.

Sebbene si tratti di un alimento prezioso, è bene non esagerare. Le alte quantità di potassio possono infatti danneggiare i reni mentre l’acidità del lime può potare a ulcere e danni allo stomaco.

L’acqua con il lime è uno dei tanti rimedi naturali che fanno bene alla salute e che se consumati all’interno di un’alimentazione sana e bilanciata aiutano a supportare l’organismo.