GF Vip, lite in diretta tra Sossio Aruta e Antonio Zequila. L’ex cavaliere di Uomini e Donne sbotta: “meglio slippino che Er Mutanda”.

Lite in diretta tra Sossio Aruta e Antonio Zequila durante la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Il primo finalista della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha perso la pazienza con Zequila, reo di offenderlo continuamente e di averlo provocato appositivamente. Tra i due sono volate parole forti con Signorini che ha in parte difeso Sossio condannando l’atteggiamento di Zequila.

Dopo un filmato che ha riassunto la lite notturna tra Sossio Aruta e Antonio Zequila, Alfonso Signorini chiede all’ex cavaliere del trono over cosa lo ha infastidito dell’atteggiamento di Zequila che ha preso le difese di Fernanda Lessa durante la lite della brasiliana con Antonella Elia.

“Pensavo in quest’esperienza di portarmi a casa un amico in più, però, più volte ha cercato di sminuire la mia persona con la sua cultura, intelligenza e il suo italiano. Ora non voglio esagerare, però, è anche bullismo perchè se ad una persona fai pensare che è scemo, cretino, è ignorante, ci sono persone che reagiscono in un modo, anche con conseguenze gravi, poi trovi il Sossio della situazione che una volta fa finta di nulla, la seconda volta ci ride su, la terza volta ci scherza, arriva la sera che poi Sossio si comporta in quel modo“, spiega Sossio.

“Antonio devo dire che quello che dice Sossio non è sbagliato” – commenta Signorini – “al pubblico appare che ami metterti in cattedra nei suoi confronti”, aggiunge il conduttore del Grande Fratello Vip.

“Io non ho mai proferito parole offensive nei suoi confronti” – si difende Zequila che poi aggiunge – “ieri sera volevo dire modera i termini”.

“Ma parli proprio tu? Da quale pulpito viene la predica. In televisione ti conoscono tutti. Te l’ho sempre detto:puoi portare la giacca e la cravatta, non è l’abito che fa il monaco e io parlo italiano bello”, replica Sossio.

“E’ vero non lo fa l’abito il monaco, lo fa lo slippino”, risponde Zequila. “E quindi? Qual è il problema? Meglio slippino che Er Mutanda”, conclude Aruta.