GF Vip | Paola Di Benedetto ha chiesto agli autori di Alfonso Signorini di poter scrivere al suo fidanzato Federico Rossi di Benji e Fede

Paola Di Benedetto ha chiesto alla produzione del GF Vip di poter ricevere, come tutti i concorrenti che ne fanno richiesta, carta e penna. Per quale motivo?

L’ex madre natura di Paolo Bonolis a Ciao Darwin ha sentito il bisogno di voler scrivere al suo fidanzato Federico Rossi del duo musicale Benji e Fede. La modella, infatti, sa bene che al momento non verrà recapitata nessuna lettera al suo compagno, ma ci ha tenuto a realizzare qualcosa che potesse restare, anche nel corso degli anni, impressa nella mente del giovane cantante. Per questo motivo ha scelto di scrivergli una lettera. Una lettera dettata dal turbine di sentimenti che sta provando nella casa più spiata d’Italia, in cui è richiusa dai primi giorni di gennaio.

“Sei entrato nella mia vita come un uragano, seppur in punta di piedi e con il massimo rispetto” ha scritto la Di Benedetto. “Hai travolto tutto ciò che hai incontrato per la tua strada e questa volta c’ero io nel tuo cammino” ha concluso la modella nella lettera.

La lettera di Paola Di Benedetto a Federico Rossi sarà consegnata, come anticipato, probabilmente dopo la fine della quarta edizione del GF Vip, ovvero tra due settimane esatte.

La lettera scritta da Paola Di Benedetto al GF Vip, che manco a farlo apposta mercoledì scorso è stata lei la destinataria di un messaggio da parte di Adriana Volpe, ovviamente non si riduce soltanto a quelle due frasi, ma continua ben oltre. Ricordando al membro di Benji e Fede com’è nato il loro amore e l’evoluzione che ha poi avuto la loro storia.

“Le nostre anime sono profondamente legate” ha scritto la concorrente di Alfonso Signorini, che di recente aveva svelato un retroscena sulla rottura con Federico Rossi. “Ricordi quella famosa notte?” ha poi chiesto retoricamente la modella. “Da quel momento in poi abbiamo scelto di proseguire il viaggio della nostra vita insieme” ha scritto l’ex madre natura di Paolo Bonolis. “Insieme, mano nella mano, e dritti verso il grande disordine delle nostre vite” ha concluso.

La lettera di Paolo Di Benedetto a Fede è stato qualcosa di inaspettato che, oltre sicuramente a sorprendere il suo destinatario, ha colpito in maniera positiva tutto il pubblico del Grande Fratello Vip.