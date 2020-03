Grande Fratello | Luca Argentero ha commentato il reality show di canale 5, rivelando al pubblico se dietro quello che vediamo in tv c’è lo zampino degli autori oppure no

Luca Argentero è uno degli attori più apprezzati nel panorama nostrano. Oltre che per la sua bellezza, Argentero è apprezzato soprattutto per il suo talento nella recitazione.

I telespettatori più attenti ricordano però che i primi passi fatti dall’attore sono stati nella casa più spiata d’Italia. Luca, infatti, prese parte a una delle prime edizioni del Grande Fratello e da lì la sua carriera fu tutta in salita.

Per anni, però, tutti gli hanno sempre chiesto se quanto mostrato sul piccolo schermo fosse tutto reale o dietro gli atteggiamenti dei concorrenti ci fosse lo zampino degli autori del reality show di canale 5. Luca, tra le pagine del settimanale Oggi, ha provato a fare chiarezza sull’argomento.

“Non c’è nessun copione scritto dagli autori” ha chiarito l’attore. “E’ impossibile recitare per tre mesi consecutivi, 24 ore su 24” ha proseguito. “Lo è per professionisti, figuriamoci per dei ragazzini che prendono parte al programma” ha chiarito Argentero.

Luca Argentero ha difeso il Grande Fratello, rivelando che tutto quello che vediamo è frutto dei concorrenti e non degli autori.

Grande Fratello Vip | Luca Argentero ammette: “C’entra ben poco!”

Luca Argentero, tra l’altro la sua compagna è in dolce attesa, ha anche detto la sua in merito all’edizione Vip della trasmissione, attualmente in onda su canale 5 e condotta da Alfonso Signorini.

L’attore ci ha tenuto a specificare che i concorrenti del Grande Fratello Vip, a differenze dei concorrenti delle prime edizioni, sono personaggi abituati in un certo senso all’occhio indiscreto delle telecamere, visto che di professione lavorano nel mondo dello spettacolo, e che sono già abituati a certi meccanismi.

“Noi eravamo ragazzi comuni, presi principalmente dalla strada” ha commentato l’attore. “Non avevamo un agente e non avevamo assolutamente idea di cosa avremmo fatto una volta usciti dalla casa” ha ammesso Argentero. “L’edizione Vip è già un po’ diversa, tutto diventa uno spettacolo” ha proseguito.

“E’ assolutamente rispettabile, sia chiaro, ma non c’entra nulla con quello che eravamo noi” ha concluso Luca Argentero sul Grande Fratello Vip, che di recente ha fatto un importante gesto a favore della protezione civile.

Luca, a differenza di molti suoi colleghi, non rinnega le sue origini artistiche. Tra l’altro, questo sera farà il suo debutto nella nuova serie Rai. Luca Argentero sarà a DOC – Nelle tue mani.