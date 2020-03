Costanza Caracciolo | L’ex velina è di nuovo mamma, su Instagram il racconto del parto

Costanza Caracciolo diventa mamma per la seconda volta, il commento dell’ex velina dopo la gravidanza.

Maternità ai tempi del Coronavirus, fra paure e incertezze: poter partorire da un momento all’altro – in piena emergenza – diventa un rischio senza poter essere normale consuetudine. Eppure la vita resta uno splendido miracolo, atteso e imprevedibile, anche quando fuori sembra essere più buio. Ne sa qualcosa l’ex velina Costanza Caracciolo che due giorni fa è diventata mamma per la seconda volta: è nata la piccola Isabel, secondogenita dopo Stella Vieri.

È stato un parto perfetto, a giudicare dalle parole della showgirl che affida ai social l’annuncio del lieto evento: prima la paura di dover affrontare il parto da sola, senza la vicinanza del marito ed ex calciatore Christian Vieri, a causa delle norme vigenti per l’emergenza Coronavirus. Poi la felicità di aver portato a termine un concepimento impeccabile, con un team tutto al femminile.

Costanza Caracciolo dopo il parto: “Isabel, gioia e luce di cui avevamo bisogno”

Curiosa è stata la dicotomia, che l’ex velina ha posto in essere su Instagram, fra il primo e il secondo parto: la prima volta, sottolinea la Caracciolo, è stata più complicata malgrado attorno a me ci fosse un’atmosfera serena e felice. La seconda volta, con Isabel, c’era un clima particolarmente tetro: le strade erano deserte, nel personale medico l’apprensione era tangibile a causa della situazione socio-sanitaria in cui il Paese si trova. Nonostante queste premesse, tutt’altro che incoraggianti, la gravidanza è terminata al meglio: Costanza ha partorito serenamente, quasi a tempo di musica, aggiunge nella didascalia.

In primo piano l’abbraccio con Bobo Vieri, assente ma presente durante il parto. L’ex centravanti di Inter, Lazio e Atletico Madrid (solo alcune delle squadre in cui ha militato) non ha fatto comunque mancare il proprio supporto. Ora, per l’ex velina e suo marito, comincia una nuova fase: la famiglia si allarga e le responsabilità aumentano. Un figlio, però, è sempre una benedizione. Malgrado il periodo in cui viene al mondo, questo non è dei più rassicuranti, ma è proprio la nuova linfa vitale che fa sperare – una volta di più – che l’Italia può farcela ancora. Nonostante tutto.

“Sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno. Far finta di niente rispetto a quello che succede qui fuori è impossibile, però per 24 ore non ci ho pensato ed è stato bellissimo”, il commento rassicurante della neo-mamma. Del resto, se ti chiami Costanza (Caracciolo), la tranquillità devi possederla necessariamente. E menomale.

