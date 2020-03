GF Vip | Giancarlo Magalli, durante la scorsa diretta de I Fatti Vostri, è tornato a parlare della sua ex collega Adriana Volpe

Adriana Volpe, come i telespettatori più informati sapranno bene, ha abbandonato la quarta edizione del GF Vip, a causa delle gravi condizioni di salute di suo suocero, poi scomparso, interrompendo la sua avventura nella casa più spiata d’Italia, lasciando un certo vuoto tra i concorrenti e il pubblico del piccolo schermo. Nonostante ciò, in molti sono curiosi di sapere in che rapporti è rimasta con Giancarlo Magalli, visto che tra loro fino a poco tempo fa non scorreva buon sangue.

A fare chiarezza ci ha pensato la madre di Maria Teresa Ruta che, in collegamento con i Fatti Vostri, ha chiesto al conduttore cosa ne pensasse di quanto detto da Adriana Volpe al GF Vip sul suo conto.

La risposta di Giancarlo Magalli, visibilmente imbarazzato dalla domanda, non è tardata ad arrivare, stupendo tutto il pubblico del piccolo schermo.

GF Vip | Giancarlo Magalli e Adriana Volpe pronti alla pace?

Giancarlo Magalli, che sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto ma viste le circostanze è stato impossibile da realizzare, ha replicato alla domanda della sua ospite in collegamento.

“Ma adesso mi fa le interviste?” ha replicato spiazzato il conduttore. “La signora bionda, come l’ha chiamata lei ed ho capito di chi sta parlando, al momento ha cose più serie a cui pensare che a me” ha concluso Giancarlo.

Magalli ha stupito tutto il pubblico del piccolo schermo rispondendo con la massima educazione, e il massimo rispetto per Adriana che di recente ha scritto anche una lettera ai concorrenti del GF Vip dopo la sua uscita, di fronte alla scomoda domanda fatta ai Fatti Vostri. Che alla fine di questo periodo difficile, i due riescano finalmente a sotterrare l’ascia da guerra?

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe fanno pace dopo il GF Vip? Il pubblico del piccolo schermo spera proprio di sì. Vederli riabbracciarsi, quando si potrà ovviamente, sarebbe sicuramente un bel momento di televisione.