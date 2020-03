Matrimonio ecologico | Idee per organizzare delle nozze eco-friendly

Alcune idee, dagli addobbi alle bomboniere, per organizzare un matrimonio, quanto più possibile, amico dell’ambiente

Matrimonio shabby chic, matrimonio country, matrimonio low cost e, dude udite, matrimonio ecologico.

Eh già, in quest’epoca in cui il mondo Wedding sta conoscendo la sua massima espressione tra le varianti tra cui scegliere c’è anche quella Green, per un matrimonio in cui i festeggiamenti avvengano nel rispetto dell’ambiente.

Dalle partecipazioni ali abiti degli sposi, ogni dettaglio può esser pensato e realizzato tenendo conto delle esigenze di Madre Natura, a patto di sapere naturalmente da dove partire.

Matrimonio eco-friendly in poche semplici mosse

Tanti sono i dettagli che concorrono nel dar vita a un matrimonio di successo e altrettanti dunque quelli a cui dovrete prestare attenzione per far sì che le vostre nozze rispettino veramente la natura che tanto amate.

Di seguito troverete alcuni punti chiave da cui partire per dar vita a questa “organizzazione amica della natura”: teneteli ben a mente durante l’intero processo di preparazione delle nozze e il vostro grande giorno sarà una festa anche per il Pianeta.

Addobbi e decorazioni – Via libero al riciclo creativo, con bottiglie di vetro, materiali di scarto e, soprattutto materiali naturali come il legno o la juta.

Fiori – Se proprio non ne potete fare a meno affittateli così che altri poi possano usarli. ancora meglio sarebbe però evitare fiori recisi e puntare su piante in vaso.

Partecipazioni – Come tutto ciò che sono i supporti cartacei (quindi anche menù, tableau, eventuali segnaposto e affini) se alla carta non potete rinunciare che sia almeno carta riciclata. Là dove possibile però evitate la carta: i segnaposto potrebbero ad esempio essere dei biscotti, dei cioccolatini o, ancora, dei mazzetti di erbe aromatiche e le partecipazioni oggi si avvalgono spesso di soluzioni on line pratiche, veloci e virtuali.

Bomboniere – Tutto ciò che è naturale e bio andrà più che bene. Ottimo dunque offrire la classica piantina di erbe aromatiche ma ancor di più una bomboniera udibile come un vasetto di miele o di marmellata o ancora una bottiglietta di olio. In questo caso potrete sfruttare l’evento anche per sostenere le piccole produzioni.

Colore tema – Il verde in tutte le sue sfumature andrà benissimo ma se volete proprio assicurarvi di rispettare l’ambiente lasciatevi guidare da lui. Tessuti grezzi, senza tinteggiature chimiche, e materiali ecosostenibili daranno da soli il colore al vostro grande giorno.

Abiti – Sia per lo sposo che della sposa l’attenzione andrà posta sulla scelta dei tessuti. Privilegiamo allora quelli naturali, come il cotone o la seta e, possibilmente, non tinti chimicamente.

Spostamenti – Ridurre i tratti di strada da percorrere tra location della cerimonia e dei festeggiamenti diminuirà ovviamente anche l’inquinamento portato dalle vetture di coppia e invitati. Ideale sarebbe far coincidere le due location ma se così non si potesse fare valutate anche mezzi alternativi: che ne dite di una pedalata in bicicletta?

Chilometro zero – I prodotti del ricevimento, dal buffet alla torta, dovranno essere rigorosamente locali, cosa che aiuterà anche le produzioni del posto che ospiterà l’evento.

Questi alcuni degli accorgimenti più importanti da adottare qualora si sognino delle nozze veramente ecologiche.

Per iniziative più particolari e minuziose vi consigliamo di affidarvi all’aiuto di un Wedding planner che saprà regalarvi tante idee geniali e di sicuro successo.